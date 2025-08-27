Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zajlik a világháborús készülődés: újabb ország lép a téboly útjára

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter keményen kiosztotta az osztrák elnököt

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált az Ausztria elnökének vádjaira. Szijjártó Péter szerint nem kéne annak kioktatni senkit, aki a saját hazájában elüldözte a megválasztott győztes pártot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterkülügyminiszterAusztria

A magyar külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Ausztria elnökének kritikáira. Szijjártó szerint rossz helyen kopogtat az, aki saját népe választásával szembemegy. 

Szijjártó Péter szerint nincs joga kritizálni Ausztria elnökének
Szijjártó Péter szerint nincs joga kritizálni Ausztria elnökének
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Szijjártó bejegyzésében azt írta: Ausztria elnöke ma egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.

Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől.

– fogalmazott a külügyminiszter bejegyzésében. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!