Szijjártó Péter keményen kiosztotta az osztrák elnököt

A magyar külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Ausztria elnökének kritikáira. Szijjártó szerint rossz helyen kopogtat az, aki saját népe választásával szembemegy.

Szijjártó Péter szerint nincs joga kritizálni Ausztria elnökének

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Szijjártó bejegyzésében azt írta: Ausztria elnöke ma egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.

Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől.

– fogalmazott a külügyminiszter bejegyzésében.