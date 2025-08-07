Hírlevél

Rendkívüli

Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Magyar konzulok lesznek jelen az ETO FC–AIK Stockholm és a Paksi FC–FC Polissya Zhytomyr meccs helyszínén is

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Magyar konzulok lesznek jelen csütörtökön az ETO-FC–AIK Stockholm, illetve a Paksi FC–FC Polissya Zhytomyr futballmérkőzés helyszínén is, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
Szijjártó Péterkonzuli segítségmeccs

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy csütörtökön két mérkőzésen is pályára lépnek hazai klubcsapatok az UEFA Konferencia Liga selejtezőiben, ezért a konzulok is készültségben lesznek. 

Tudatta, hogy a stockholmi ETO-FC–AIK Stockholm meccsen négy konzul lesz jelen, kettő a stadionban, kettő pedig a beléptetésnél. 

Tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel hat órától: +46 76 282 5001. 

Szijjártó Péter elmondta, hogy az ukrajnai háborús helyzet miatt a szlovákiai Eperjesben megrendezett Paksi FC–FC Polissya Zhytomyr mérkőzésen ugyancsak négy konzul segédkezik majd a helyszínen, ketten a stadionban, ketten pedig a határátkelőhelyen. 

Utóbbiak közül az egyik átvonul majd az arénába. 

Hozzátette, hogy a szintén reggel hat órától hívható ügyeleti telefonszám ez esetben: +421 903 791 867. 

„Tehát Stockholmban és Eperjesen is mind a győri, mind a paksi szurkolók számíthatnak a magyar konzulok segítségére. Ha baj van, akkor nyugodtan forduljanak hozzájuk!” – fogalmazott. 

 

