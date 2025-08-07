Szijjártó Péter: Magyar konzulok lesznek jelen az ETO FC–AIK Stockholm és a Paksi FC–FC Polissya Zhytomyr meccs helyszínén is

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy csütörtökön két mérkőzésen is pályára lépnek hazai klubcsapatok az UEFA Konferencia Liga selejtezőiben, ezért a konzulok is készültségben lesznek.

Tudatta, hogy a stockholmi ETO-FC–AIK Stockholm meccsen négy konzul lesz jelen, kettő a stadionban, kettő pedig a beléptetésnél.

Tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel hat órától: +46 76 282 5001.

Szijjártó Péter elmondta, hogy az ukrajnai háborús helyzet miatt a szlovákiai Eperjesben megrendezett Paksi FC–FC Polissya Zhytomyr mérkőzésen ugyancsak négy konzul segédkezik majd a helyszínen, ketten a stadionban, ketten pedig a határátkelőhelyen.

Utóbbiak közül az egyik átvonul majd az arénába.

Hozzátette, hogy a szintén reggel hat órától hívható ügyeleti telefonszám ez esetben: +421 903 791 867.

„Tehát Stockholmban és Eperjesen is mind a győri, mind a paksi szurkolók számíthatnak a magyar konzulok segítségére. Ha baj van, akkor nyugodtan forduljanak hozzájuk!” – fogalmazott.