Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rácsapták az ajtót Lengyelországra és még a kulcsot is elfordították

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter konzulokat küldött Bécsbe

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A győri ETO csütörtökön a Rapid Wien otthonában lép pályára a Konferencia-liga alapszakaszáért. A mérkőzésre több mint ezerhétszáz magyar szurkoló érkezik, akikről Szijjártó Péter tájékoztatása szerint konzulok gondoskodnak három helyszínen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterkonzuli szolgálatGyőri ETO

Szijjártó Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy konzulok segítik a győri ETO szurkolóit a Rapid Wien elleni bécsi találkozón. A külgazdasági és külügyminiszter jelezte, hogy 1780 vendégjegy kelt el, így a magyar drukkerek nagy számban kísérik el csapatukat az osztrák fővárosba.

A Rapid Wien–ETO találkozóra több mint 1700 magyar drukker utazott, biztonságukról konzulok gondoskodnak – közölte Szijjártó Péter.
A Rapid Wien–ETO találkozóra több mint 1700 magyar drukker utazott, biztonságukról konzulok gondoskodnak – közölte Szijjártó Péter.
Fotó: AFP

A miniszter tájékoztatása szerint hat magyar konzul teljesít szolgálatot különböző helyszíneken. A vonattal érkező mintegy négyszáz szurkolót két konzul fogadja a pályaudvaron, a hegyeshalmi határátkelőn további kettő segíti az átlépést, míg a stadionnál szintén két diplomata áll majd rendelkezésre szükség esetén.

Szijjártó Péter a szurkolók biztonságáról

A találkozó kiemelt biztonsági besorolást kapott, ezért a bécsi rendőrség fokozott erőkkel van jelen a stadion környékén és a városba vezető utakon.

 Ha bárki bajba kerül, vagy valamilyen ügyes-bajos dolga akad, akkor a helyszínen segítenek neki a konzulok, illetve most is működik az ügyeleti telefonszámuk: +43 660 259 3184

– emelte ki a miniszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!