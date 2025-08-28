Szijjártó Péter konzulokat küldött Bécsbe

Szijjártó Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy konzulok segítik a győri ETO szurkolóit a Rapid Wien elleni bécsi találkozón. A külgazdasági és külügyminiszter jelezte, hogy 1780 vendégjegy kelt el, így a magyar drukkerek nagy számban kísérik el csapatukat az osztrák fővárosba.

A Rapid Wien–ETO találkozóra több mint 1700 magyar drukker utazott, biztonságukról konzulok gondoskodnak – közölte Szijjártó Péter.

Fotó: AFP

A miniszter tájékoztatása szerint hat magyar konzul teljesít szolgálatot különböző helyszíneken. A vonattal érkező mintegy négyszáz szurkolót két konzul fogadja a pályaudvaron, a hegyeshalmi határátkelőn további kettő segíti az átlépést, míg a stadionnál szintén két diplomata áll majd rendelkezésre szükség esetén.

Szijjártó Péter a szurkolók biztonságáról

A találkozó kiemelt biztonsági besorolást kapott, ezért a bécsi rendőrség fokozott erőkkel van jelen a stadion környékén és a városba vezető utakon.

Ha bárki bajba kerül, vagy valamilyen ügyes-bajos dolga akad, akkor a helyszínen segítenek neki a konzulok, illetve most is működik az ügyeleti telefonszámuk: +43 660 259 3184

– emelte ki a miniszter.