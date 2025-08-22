Szijjártó Péter közösségi oldalán üzent. Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, írta a tárcavezető a Facebookon.

Szijjártó Péter Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belarusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!

Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Nem fog menni!

Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük! – írta.