Szijjártó Péter

Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

55 perce
Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belarusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt! – írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.
Szijjártó PétertámadásDruzsbakőolajvezetékrendszerháború

Szijjártó Péter közösségi oldalán üzent. Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, írta a tárcavezető a Facebookon.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belarusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt! 

Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Nem fog menni!

 Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük! – írta.

