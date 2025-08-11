Hírlevél

Újabb elképesztő fordulat Trump oroszországi látogatása körül!

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Ez még a Holdról is látszik

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
A magyar külgazdasági és külügyminiszter az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt. Szijjártó Péter a közösségi oldalán számolt be a részletekről.
Szijjártó PéterOroszországEgyesült Államok

„Ezen a héten minden bizonnyal Alaszka lesz a legkeresettebb földrajzi név az internetes keresőkben, s nem is ok nélkül: az amerikai és az orosz elnök találkozójának jelentősége még a Holdról is látszik” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

Szijjártó Péter az orosz miniszterelnök-helyettessel tárgyalt
Szijjártó Péter az orosz miniszterelnök-helyettessel tárgyalt
Fotó: AFP

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta:

Ma délután Denis Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel telefonos megbeszélés keretében tekintettük át a csúcstalálkozót megelőző nemzetközi politikai körülményeket. Megerősítettem Magyarország álláspontját, mely szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása, amit legnagyobb eséllyel egy amerikai–orosz megállapodás hozhat el. Ezért Magyarország üdvözli és nagy várakozással tekint az amerikai és az orosz elnök találkozójára. 

Szijjártó Péter hozzátette: „mi mindig is a tűzszünet, a béketárgyalások és a diplomáciai csatornák nyitva tartása mellett érveltünk, akkor is, amikor minket ezért alpári támadások értek az európai és a korábbi amerikai politikai vezetők részéről”. 

Azt sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy az Európai Unió háborúpárti politikusai a péntekig hátralévő napok mindegyikét igyekeznek felhasználni arra, hogy aláaknázzák a békéhez vezető utat és ellehetetlenítsék a Trump–Putyin találkozó sikerét 

– tette hozzá. Mint írta, „Magyarország a csúcstalálkozó sikerében érdekelt, ahhoz minden szükséges támogatást megadunk, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy megakadályozzuk a csúcstalálkozót ellehetetleníteni, megnehezíteni próbáló brüsszeli törekvéseket”.

 

 

