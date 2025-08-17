„Reméljük, a béke megfúrása sikertelen lesz” – Lavrovval egyeztetett Szijjártó Péter

Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is – aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón – váltottam pár szót telefonon – jelentette be közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter

Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába – fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve:

Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely.

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: