Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Szijjártó Péter

„Reméljük, a béke megfúrása sikertelen lesz” – Lavrovval egyeztetett Szijjártó Péter

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: megerősítette, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll és az ország érdeke a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterbékeSzergej Lavrov

Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is – aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón – váltottam pár szót telefonon – jelentette be közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter

Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába – fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve:

Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely.

A külgazdasági  és külügyminiszter kiemelte:

Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!