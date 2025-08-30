Brüsszel készen áll arra, hogy az európaiak pénzéből sok-sok milliárdot küldjön Ukrajnába

„A mai külügyminiszteri tanácsülésen világossá vált, hogy Brüsszel és az európai uniós tagországok egy jelentős része a háború hosszú időre való folytatására készül. Brüsszel és az európai uniós országok többsége nem érdekelt a békefolyamat sikerében. Brüsszel és az európai uniós tagállamok többsége készen áll arra, hogy az európai emberek pénzéből újabb Euro 10 milliárdokat, vagyis sok ezer, sok-sok ezer milliárd forintot küldjenek Ukrajnába, hogy aztán abból fegyvereket vásároljanak és fenntartsák belőle az ukrán hadsereget. 10 milliárd eurókat akarnak költeni ukrán katonák fizetésére, drónok vásárlására az ukránoknak és az ukrán állam működtetésére” – közölte koppenhágai élő bejelentkezése során Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter.
Itt most Koppenhágában definícióként kezelték azt, hogy Ukrajnát pénzügyileg támogatni kell, Ukrajnát finanszírozni kell, és mivel nincsen egyetértés abban, hogy a befagyasztott orosz vagyon legyen ennek a fedezete, ezért világos, hogy Ukrajna pénzelésére vagy a nemzeti, vagy az európai uniós költségvetéseket lehet igénybe venni. A kettő meg abból a szempontból ugyanaz, hogy mind az európai emberek pénzére épül
- fogalmazott, hozzátéve:
Brüsszel és az európai uniós tagországok többsége tehát a háború hosszú távú folytatására készül, nem érdekelt a béketárgyalások sikerében és készen áll arra, hogy újabb euró 10 milliárdokat, vagyis sok ezer milliárd forintot küldjenek Ukrajnába, Ukrajna felfegyverzésére, a hadsereg működtetésére és magának az ukrán államnak a működtetésére.
Szijjártó Péter kiemelte:
A mai napon nagy volt a nyomás, hogy engedjük be Ukrajnát gyorsítópályán az Európai Unióban. Nagy volt a nyomás annak érdekében, hogy az Európai Unió fogadjon el újabb szankciókat ezúttal már az energiaellátás területén is Oroszországgal szemben. Nagy volt a nyomás, hogy fizessünk ki újabb több mint 6 milliárd eurót, vagyis 2400 milliárd forintot az európai békekeretből Ukrajna felfegyverzésére, és nagy volt a nyomás, hogy még több pénzt és még több fegyvert küldjünk az ukránoknak. Az Európai Bizottság a mai napon is gyakorlatilag ukrajnai bizottságként lépett fel, teljes egészében Ukrajna érdekeit képviselik, szemben az európai uniós tagállamok érdekeivel.
A kárpátaljai magyarok kapcsán úgy fogalmazott:
A mai napon az is világossá vált, hogy Brüsszelben magasról tesznek a kárpátaljai magyar közösség sorsára. Ha az Európai Unió valóban segíteni akarna, akkor simán helyre tudná állíttatni az ukránokkal azt a 2015-ös helyzetet, amikor a kárpátaljai magyaroknak még teljes jogköreik voltak az anyanyelv használatára az oktatásban, kultúrában, közigazgatásban. De az Európai Unió, Brüsszel magasan tesz a kárpátaljai magyarokra és nem akar segíteni. Pedig tudnának, hiszen amikor Zelenszkij elnök átíratta a korrupcióellenes szabályokat Ukrajnában, és a saját hatáskörébe rendelte a korrupcióellenes szervezeteket, az Európai Bizottság azonnal fellépett és visszacsináltatta ezt a törvényt Zelenszkijjel.
A tárcavezető kiemelte:
Ha akarnák, ugyanígy visszacsináltathatnák a kárpátaljai magyar közösség jogait elvevő jogszabályokat, de nem akarják. Világossá tette a bővítési biztos, hogy azért van ez a különbség, mert számukra a korrupcióellenes szabályok fontosabbak, mint a magyar kisebbség sorsa.
Szijjártó Péter hozzátette:
Az is világossá vált itt a mai napon, hogy Brüsszelben magasról tesznek a magyar energiabiztonságra, magasról tesznek arra, hogy a magyar családokat, a magyar gazdaságot el tudjuk-e látni megfelelő energiaforrásokkal. Ez világossá válik abból is, hogy mind a mai napig nem válaszoltak arra a levélre, amit a szlovákokkal közösen írtunk az Európai Bizottságnak, kérve, hogy az Európai Bizottság legalább a saját döntésének feleljen meg és lépjen fel azon harmadik országgal, jelesül Ukrajnával szemben, amely veszélyezteti az európai uniós tagországok energiabiztonságát.
Most mindezen nyomásgyakorlással szemben mi megvédjük Magyarországot, megvédjük a magyar gazdaságot, megvédjük a magyar családokat és megvédjük a magyar embereket a háborútól és annak hatásaitól
- fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve:
Ellentétben az európai uniós tagállamok döntő többségével és Brüsszellel mi minden támogatást biztosítunk Donald Trump elnök béke-erőfeszítéseihez. Nem támogatunk semmi olyat, ami kritizálná vagy hátráltatná Donald Trumpot és az ő béketörekvéseit. Továbbra is meg vagyunk győződve arról, hogy kizárólag egy amerikai-orosz megállapodás tudja elhozni a békét Ukrajnába.
Kiemelte:
Nem fogjuk engedni, hogy Ukrajnát benyomják az Európai Unióba, mert azzal tönkretennék a magyar gazdákat, tönkretennék a magyar élelmiszerbiztonságot, és beengednék az ukrán maffiát Magyarországra, azzal meg tönkretennénk a biztonságunkat. Ezért nem fogjuk engedni, hogy a csatlakozási tárgyalások érdemi része, vagyis a konkrét tárgyalási fejezetek megnyíljanak.
Hangsúlyozta:
Nem hagyjuk, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Nem hagyjuk, hogy a magyar emberek pénzét az ukrán hadsereg felfegyverzésére és finanszírozására használják. Ezért továbbra sem támogatjuk, hogy mintegy 2500 milliárd forintot felhasználjanak az európai adófizetők pénzéből, az Európai Békekeretből mindenre.
Negyedik pontként említve közölte:
Nem hagyjuk, hogy Brüsszel kockáztassa Brüsszel és Kijev közösen kockáztassa Magyarország energiabiztonságát. Nem hagyjuk, hogy a rezsiköltségeket megemeljék Magyarországon, ezért nem fogjuk támogatni azokat a szankciós javaslatokat, amelyek olyan energiacégek ellen irányulnak, amelyek fontosak Magyarország energiaellátásában.
A külügyminiszteri tanácskozást a tárcavezető ekként összegezte:
A vita kemény volt, a vita kifejezetten magas hőfokon zajlott. A nyomás kifejezetten nagy volt, de mi ellenállunk a nyomásnak és kizárólag a magyar emberek érdekeit, Magyarország érdekeit vesszük figyelembe és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot, a magyar családokat, a magyar gazdaságot és a magyar embereket a háborútól és annak hatásaitól. Így lehet nagyjából összegezni a mai vitát.
Újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető kijelentette:
Az Európai Unió elszigetelődött a világpolitikában. Elszigetelődött, legfőképpen a háborús politikája miatt. Ezt ma többen ki is mondták itt. Persze nem így mondták, hanem úgy mondták, hogy egyedül harcolunk. Egyedül harcolunk, mert a világ többi része nem segít nekünk, és egyedül harcolunk itt ebben az Oroszország elleni háborúban, ami nyilvánvalóan sületlenség, mert mi nem harcolunk. Remélem, hogy nem is fogunk.
Hozzátette:
Ukrajna harcol, ez egy ukrán-orosz háború és a Jóisten mentsen meg minket attól, hogy Európának ebben harcolnia kelljen. Politikai szempontból viszont az Európai Unió teljes mértékben elszigetelődött a világpolitikában, ez jól látható. És az is világos, hogy Brüsszel befele viszont nem tűr ellentmondást. Tehát ha van is valamifajta nem teljesen egyező véleménye mainstreammel, hogy egy kis kritika, azt azonnal lesöprik. Minket nem tudnak. Mások nincsenek abban a stabil helyzetben, mint mi vagyunk. Innen is érthető, hogy Brüsszel miért akar eltakarítani minket, miért akarnak egy bábkormányt Budapesten, mert ha Budapesten bábkormány lesz, akkor nem kell velünk vívniuk.
Szijjártó Péter kiemelte:
Ami azt a kérdést illeti, hogy miért nem lép fel az Európai Bizottság a magyar energiaellátást veszélyeztető ukrán támadásokkal szemben, az azért van, mert az Európai Bizottság már nem Európai Bizottság, hanem Ukrajnai Bizottság. Az Európai Bizottság nem Európa, nem az európai uniós tagországok, hanem Ukrajna érdekeit képviseli és a főképviselőnek a tegnapi nyilatkozata is ezt támasztja alá. Végezetül pedig Magyarország nem járul hozzá ahhoz, hogy európai uniós kiképző misszió menjen Ukrajnába, mert ez egy olyan vörös vonal átlépés lenne, ami Európa még durvább és fizikai bevonódását jelentené a háborúba, és ezt mindenképpen szeretnénk megelőzni, elkerülni.