A mai napon nagy volt a nyomás, hogy engedjük be Ukrajnát gyorsítópályán az Európai Unióban. Nagy volt a nyomás annak érdekében, hogy az Európai Unió fogadjon el újabb szankciókat ezúttal már az energiaellátás területén is Oroszországgal szemben. Nagy volt a nyomás, hogy fizessünk ki újabb több mint 6 milliárd eurót, vagyis 2400 milliárd forintot az európai békekeretből Ukrajna felfegyverzésére, és nagy volt a nyomás, hogy még több pénzt és még több fegyvert küldjünk az ukránoknak. Az Európai Bizottság a mai napon is gyakorlatilag ukrajnai bizottságként lépett fel, teljes egészében Ukrajna érdekeit képviselik, szemben az európai uniós tagállamok érdekeivel.