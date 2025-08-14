Szijjártó Péter: Ukrajna tegnap újra célba vette a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat

Ukrajna tegnap ismételten támadta a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat – jelentette be Szijjártó Péter a Facebookon.
Ma Pavel Sorokinnal, Oroszország energiaügyi miniszterhelyettesével áttekintettük a kialakult helyzetet. Ő arról tájékoztatott, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó esély van arra, hogy holnap folytatódhat a kőolaj szállítása Magyarország felé.
– írta Szijjártó Péter, hozzátette:
Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást.