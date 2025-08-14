Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mikor találkozik pontosan Trump és Putyin

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Ukrajna tegnap újra célba vette a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást – írta Szijjártó Péter a közösségi médiában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterkőolajUkrajnatámad

Ukrajna tegnap ismételten támadta a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat – jelentette be Szijjártó Péter a Facebookon.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Ma Pavel Sorokinnal, Oroszország energiaügyi miniszterhelyettesével áttekintettük a kialakult helyzetet. Ő arról tájékoztatott, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó esély van arra, hogy holnap folytatódhat a kőolaj szállítása Magyarország felé. 

– írta Szijjártó Péter, hozzátette:

Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!