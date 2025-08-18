Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Szijjártó Péter

8 perce
Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan! – írta legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó PéterUkrajnaPavel Sorokinenergiaminiszterkőolajvezetékháború

„Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!”

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes az imént arról tájékoztatott, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás. 

 – kezdte bejegyzésében Szijjártó Péter

„Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák. 

Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!! 

Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában” – tette hozzá.

