Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bemondták: nukleárist támadást indítottak az ukránok

Ukrajna

Ukrajna a Barátság kőolajvezetéket támadta

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaSzijjártó PéterkőolajvezetékMagyarország

Ukrajna az éjszaka folyamán dróntámadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték egy fontos elosztóállomása ellen az oroszországi Brjanszk megyében - írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:

Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás.

Hozzátette:

Határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!