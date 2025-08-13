Ukrajna a Barátság kőolajvezetéket támadta

Ukrajna az éjszaka folyamán dróntámadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték egy fontos elosztóállomása ellen az oroszországi Brjanszk megyében - írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:

Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás.

Hozzátette: