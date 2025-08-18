Szijjártó Péter: Az ukrán külügyminiszter figyelmét elkerülték a tények

Az ukrán vezetés kommunikációjának újabb következetlenségére hívta fel a figyelmet a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Az ukránok külügyminisztere nekem ugrott az X-en, miután bejelentettem, hogy ukrán támadás érte a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. Azt írta, reklamáljak az oroszoknál
– számolt be a történtekről a tárcavezető.
A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények
– hívta fel a figyelmet a külügyminiszter, majd fel is sorolta a helyzettel kapcsolatos tényeket.
Mint írta, Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság-vezetéken, ez Magyarország érdeke. A másik tény, hogy „Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével” – sorolta.
Én Magyarország külügyminisztere vagyok, nekem Magyarország érdeke az első!
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.
S továbbra sem feledni: Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik…
– tette hozzá.