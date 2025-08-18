Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Az ukrán külügyminiszter figyelmét elkerülték a tények

Az ukrán külügyminiszter a közösségi médiában ugrott neki magyra hivatali partnerének. Szijjártó Péter válaszul felhívta a figyelmét a tényekre.
Szijjártó PéterAndrij SzibihaUkrajna

Az ukrán vezetés kommunikációjának újabb következetlenségére hívta fel a figyelmet a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter felhívta ukrán kollégája figyelmét a tényekre
Szijjártó Péter felhívta ukrán kollégája figyelmét a tényekre (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az ukránok külügyminisztere nekem ugrott az X-en, miután bejelentettem, hogy ukrán támadás érte a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. Azt írta, reklamáljak az oroszoknál

– számolt be a történtekről a tárcavezető.

A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények

– hívta fel a figyelmet a külügyminiszter, majd fel is sorolta a helyzettel kapcsolatos tényeket.
Mint írta, Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság-vezetéken, ez Magyarország érdeke. A másik tény, hogy „Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével” – sorolta. 

Én Magyarország külügyminisztere vagyok, nekem Magyarország érdeke az első!

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

S továbbra sem feledni: Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik…

– tette hozzá.

 

