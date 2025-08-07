Jogok nélkül: a tálibok kizárták a nőket az igazságszolgáltatásból

Richard Bennett, az ENSZ emberi jogi különmegbízottja új jelentésében részletesen bemutatta az afgán nők jelenlegi, súlyosan korlátozott helyzetét. A jelentés szerint a tálibok menesztették az előző, amerikai támogatással működő kormány valamennyi bíráját, köztük mintegy 270 női bírót is. Helyükre olyan férfiakat neveztek ki, akik osztják a tálibok szélsőséges iszlám nézeteit, nem rendelkeznek jogi végzettséggel, és kizárólag a tálib rendeletek alapján hoznak ítéleteket.
Bennett hangsúlyozta:
a tálibok teljes ellenőrzésük alá vonták a rendvédelmi és nyomozó szerveket is, és rendszerszintű tisztogatásokat végeznek azok körében, akik az előző kormányzatnak dolgoztak.
A nők és lányok számára betiltották a hatodik osztályon túli iskolai oktatást, a legtöbb munkakört, és kizárták őket számos nyilvános helyről – például parkokból, edzőtermekből és fodrászatokból is.
Az új szabályok szerint a nők otthonukon kívül nem mutathatják az arcukat, és a hangjuk sem hallatszódhat nyilvánosan. A tálib rezsim a nőkkel és lányokkal szembeni korlátozások miatt továbbra is elszigetelten áll a Nyugattal szemben. Bár az afgán nők elnyomása ellen évek óta világszerte hallatják hangjukat a konzervatívabb körökben is, eddig egyedül Oroszország ismerte el hivatalosan a tálib kormányt – írja a Breitbart.
„Azok a nők, akik a tálib igazságszolgáltatási rendszerrel kerülnek kapcsolatba – legyenek áldozatok, akik jogorvoslatért folyamodnak, családi ügyeket próbálnak rendezni, hivatalos iratokat szeretnének beszerezni vagy éppen vádlottként jelennek meg – ellenséges és elutasító környezetbe kerülnek” – fogalmazott Bennett.
A bíróságok gyakran visszautasítják a nők panaszait, és különösen vonakodnak foglalkozni válásokkal, gyermekelhelyezési ügyekkel vagy a nemi alapú erőszak eseteivel
– tette hozzá.