Jogok nélkül: a tálibok kizárták a nőket az igazságszolgáltatásból

Richard Bennett, az ENSZ emberi jogi különmegbízottja új jelentésében részletesen bemutatta az afgán nők jelenlegi, súlyosan korlátozott helyzetét. A jelentés szerint a tálibok menesztették az előző, amerikai támogatással működő kormány valamennyi bíráját, köztük mintegy 270 női bírót is. Helyükre olyan férfiakat neveztek ki, akik osztják a tálibok szélsőséges iszlám nézeteit, nem rendelkeznek jogi végzettséggel, és kizárólag a tálib rendeletek alapján hoznak ítéleteket.

A tálibok kizárták a nőket az igazságszolgáltatásból (Fotó: SANAULLAH SEIAM / AFP)

Bennett hangsúlyozta:

a tálibok teljes ellenőrzésük alá vonták a rendvédelmi és nyomozó szerveket is, és rendszerszintű tisztogatásokat végeznek azok körében, akik az előző kormányzatnak dolgoztak.

A nők és lányok számára betiltották a hatodik osztályon túli iskolai oktatást, a legtöbb munkakört, és kizárták őket számos nyilvános helyről – például parkokból, edzőtermekből és fodrászatokból is.

Az új szabályok szerint a nők otthonukon kívül nem mutathatják az arcukat, és a hangjuk sem hallatszódhat nyilvánosan. A tálib rezsim a nőkkel és lányokkal szembeni korlátozások miatt továbbra is elszigetelten áll a Nyugattal szemben. Bár az afgán nők elnyomása ellen évek óta világszerte hallatják hangjukat a konzervatívabb körökben is, eddig egyedül Oroszország ismerte el hivatalosan a tálib kormányt – írja a Breitbart.

„Azok a nők, akik a tálib igazságszolgáltatási rendszerrel kerülnek kapcsolatba – legyenek áldozatok, akik jogorvoslatért folyamodnak, családi ügyeket próbálnak rendezni, hivatalos iratokat szeretnének beszerezni vagy éppen vádlottként jelennek meg – ellenséges és elutasító környezetbe kerülnek” – fogalmazott Bennett.

A bíróságok gyakran visszautasítják a nők panaszait, és különösen vonakodnak foglalkozni válásokkal, gyermekelhelyezési ügyekkel vagy a nemi alapú erőszak eseteivel

– tette hozzá.