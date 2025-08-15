Iszkander rakétákkal támadta Moszkva Ukrajnát

A nagy erejű orosz támadásról az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje a Telegramon számolt be.
Az oroszok a rakétákat Voronyezs és Brjanszk megyékből lőtték ki, míg a drónok Kurszk, Orel, Brjanszk, a krasznodari Primoszkó-Ahtarszk, valamint a szmolenszki Satálovo térségéből érkeztek.
A Shahed drónok főként Harkiv, Szumi, Donyeck és Csernyihiv megyék frontközeli területeit támadták, míg a ballisztikus rakéták célpontjai Harkiv és Csernyihiv régiók voltak, írta a Zn.ua.
A támadás visszaverésében ukrán vadászgépek, rádióelektronikai harcrendszerek, drónelhárító egységek, valamint mobil tűzcsoportok vettek részt.
Előzetes adatok szerint augusztus 15-én reggel 8 óráig a légvédelem 63 Shahed drónt vagy drónutánzatot semmisített meg vagy tett működésképtelenné az ország északi és keleti részein.
Ennek ellenére 2 rakéta és 34 drón elérte célját, összesen 13 helyszínen történt becsapódás.
Egy nappal korábban, augusztus 14-én az orosz erők 21 támadást hajtottak végre a Donyeck megyében lévő, áttörési zónájukban fekvő városok ellen. A támadások következtében egy civil meghalt, hárman megsérültek.