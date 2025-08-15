Hírlevél

Rendkívüli

Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

támadás

Iszkander rakétákkal támadta Moszkva Ukrajnát

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az elmúlt éjszaka folyamán, este fél nyolctól egészen a hajnali órákig az orosz erők újabb nagyszabású légitámadást indítottak Ukrajna ellen. A támadás során két „Iszkander-M” típusú ballisztikus rakétát, valamint 97 darab Shahed típusú iráni kamikaze drónt és különféle típusú, drónutánzatként működő eszközt vetettek be.
A nagy erejű orosz támadásról az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje a Telegramon számolt be.

támadás, This handout video grab released by the Russian Defence Ministry on February 19, 2022, shows a Russian Iskander-K missile launching during a training launch as part of the Grom-2022 Strategic Deterrence Force exercise at an undefined location in Russia. Russia on February 19 successfully test-fired its latest hypersonic ballistic missiles, cruise missiles, and nuclear-capable ballistic missiles as part of "planned exercises," the Kremlin said, as tensions soar over Ukraine. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /Russian Defence Ministry" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Iszkander-K rakéta indítása - támadás illusztráció
Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Az oroszok a rakétákat Voronyezs és Brjanszk megyékből lőtték ki, míg a drónok Kurszk, Orel, Brjanszk, a krasznodari Primoszkó-Ahtarszk, valamint a szmolenszki Satálovo térségéből érkeztek.

A Shahed drónok főként Harkiv, Szumi, Donyeck és Csernyihiv megyék frontközeli területeit támadták, míg a ballisztikus rakéták célpontjai Harkiv és Csernyihiv régiók voltak, írta a Zn.ua.

Az ukrán légvédelem eredményes volt

A támadás visszaverésében ukrán vadászgépek, rádióelektronikai harcrendszerek, drónelhárító egységek, valamint mobil tűzcsoportok vettek részt.

Előzetes adatok szerint augusztus 15-én reggel 8 óráig a légvédelem 63 Shahed drónt vagy drónutánzatot semmisített meg vagy tett működésképtelenné az ország északi és keleti részein.

Ennek ellenére 2 rakéta és 34 drón elérte célját, összesen 13 helyszínen történt becsapódás.

Egy nappal korábban, augusztus 14-én az orosz erők 21 támadást hajtottak végre a Donyeck megyében lévő, áttörési zónájukban fekvő városok ellen. A támadások következtében egy civil meghalt, hárman megsérültek.

 


 

 

