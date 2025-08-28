Elképesztő felvételen mutatjuk, ahogy orosz rakéták Kijevbe csapódnak

A légiriadók egész Ukrajnában megszólaltak, mivel Oroszország hiperszonikus rakétákkal, drónok hullámaival és ballisztikus fegyverekkel támadott. A támadás során legalább négy MiG–31-es vadászgép szállt fel Kinzsal-rakétákkal felfegyverezve, írja a The Kyiv Independent.

Footage from last night's missile attack on Kyiv. The first video shows a Kh-101 cruise missile impact. Large fires continue to burn at multiple points in the city, with secondary detonations being heard. pic.twitter.com/pCC6NAvFNj — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) August 28, 2025

Támadás Kijevben

Kijevet több irányból érte csapás drónokkal, manőverező robotrepülőgépekkel és hiperszonikus fegyverekkel. Egy ötemeletes lakóház közvetlen találatot kapott és teljesen összeomlott. Lakóépületek, iskolák, irodák és egy belvárosi bevásárlóközpont is súlyosan megrongálódott.

A Darnyickij kerületben két lakóház sérült meg, az egyik közvetlen találat miatt omlott össze az ötödik emelettől egészen a földszintig. Egy közeli óvoda és családi ház is károsodott. A Dnyiprovszkij kerületben tűz ütött ki egy háromemeletes irodaházban és egy 25 emeletes toronyban, míg a Sevcsenkivszkij kerületben lakóházak és oktatási intézmények sérültek meg.

A város katonai közigazgatásának vezetője, Timur Tkacsenko elmondta, hogy több mint húsz helyszínen keletkezett jelentős kár, és a sérült épületek száma meghaladhatja a százat. A romok alatt még mindig keresnek túlélőket: mintegy 500 tűzoltó és ezer mentő dolgozik a helyszíneken.

Kijevben először este fél tíz körül hallani robbanásokat, amikor Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere bejelentette, hogy a légvédelmi egységek munkába állnak a város felett

Nemcsak Kijevet érte támadás: az ukrán légierő jelentése szerint drónok rajai jelentek meg Zsitomir, Odessza és Mikolajiv régiók felett, sőt a nyugati megyékben – köztük Ternopilban, Lvivben és Ivano-Frankivszkban – is légiriadót rendeltek el.

Vinnyica megyében, Koziatyn városában az Intercity+ gyorsvonat karbantartóbázisát érte találat, egy vonat súlyosan megsérült, de a személyzet előre menedékbe vonult, így személyi sérülés nem történt.

Zelenszkij: Oroszország a tárgyalóasztal helyett rakétákat választja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadás után kijelentette:

Ez az újabb brutális támadás egyértelmű válasz mindazokra a hangokra a világban, amelyek hetek óta tűzszünetet és diplomáciát sürgetnek. Oroszország ismét a rakétákat választja a tárgyalások helyett.