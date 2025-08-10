Hírlevél

Oroszország

Ipari létesítményt rongált meg az ukránok támadása Oroszországban – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy ember meghalt, több lakás és egy ipari létesítmény megrongálódott egy ukrán drón támadásban az oroszországi Szaratov régióban.
Roman Busargin a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy a lakosokat evakuálták, miután a megsemmisült drón törmelékei három lakást rongáltak meg az éjszakai támadás során – írta a New York Post.

támadás
 Támadás ért egy ipari létesítményt Oroszországban  Fotó: Képernyőkép 

Több lakosnak orvosi segítségre volt szüksége

– mondta Busargin, hozzátéve:

A helyszínen elsősegélyt nyújtottak, egy személyt kórházba szállítottak. Egy ember meghalt.

Az ukrán dróncsapás során megrongálódott egy ipari létesítmény is szaratovi régióban, azt azonban nem pontosították, hogy milyen létesítmény rongálódott meg. 

Támadás: drónokat lőtt le az orosz légvédelem

Az orosz légvédelem éjszaka 121 ukrán drónt semmisített meg, köztük nyolcat a szaratovi régióban

 – közölte az orosz védelmi minisztérium.

A közösségi médiában megjelent felvételeken sűrű fekete füst látható, amely egy ipari zóna felett emelkedik. A Reuters ellenőrizte, hogy az egyik videón látható helyszín megegyezik a területről készült műholdas felvételekkel, azt azonban nem tudták ellenőrizni, hogy a videó mikor készült.

 

