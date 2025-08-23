„Hatalmas győzelem Texasban” – így erősödik Trump hatalma

Texas – A szenátus 18–11 arányban, pártvonalak mentén fogadta el az új körzethatárokat, a több mint nyolcórás vita lezárása után.

Austin, Texas – Greg Abbott kormányzó

Fotó: BRANDON BELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Siker Texasban

A Fox News szerint

Donald Trump kivételesnek nevezte Texas új választási térképének jóváhagyását, amely akár öt új republikánus körzetet is eredményezhet a 2026-os félidős választásokon.

A változtatás nyomán más államokban is megindult a politikai tervezés: Kalifornia demokrata vezetése például szintén új körzetek kialakítását tervezi, bár ott ez keményebb dió lesz.

Donald Trump egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:

Öt új hely jár nekünk.

Ez világosan mutatja, hogy Texasban most olyan döntés született, amely közvetlenül erősíti az elnök kongresszusi támogatását. Az állam döntése nemcsak az amerikai belpolitikára, hanem a nemzetközi viszonyokra is jelentős hatással lehet.

🚨 TEXAS HOUSE just approved Trump’s new congressional map — engineered to lock in MAGA power and squeeze voters into rigged districts.



This isn’t representation, it’s gerrymandering on steroids. pic.twitter.com/dRuBaZGZ9G — Brian Allen (@allenanalysis) August 20, 2025

Az Egyesült Államokban így országos szinten új, rendkívül éles körzethatár-harc kezdődött. A republikánusok jelenleg mindkét házban többségben vannak, a mostani döntés pedig várhatóan tovább erősíti pozícióikat a kongresszusban.

A demokraták abban bíznak, hogy a következő választáson ismét teret nyerhetnek, és ezzel növelhetik befolyásukat a törvényhozásban.