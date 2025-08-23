„Hatalmas győzelem Texasban” – így erősödik Trump hatalma

Texas – A szenátus 18–11 arányban, pártvonalak mentén fogadta el az új körzethatárokat, a több mint nyolcórás vita lezárása után.
A Fox News szerint
Donald Trump kivételesnek nevezte Texas új választási térképének jóváhagyását, amely akár öt új republikánus körzetet is eredményezhet a 2026-os félidős választásokon.
A változtatás nyomán más államokban is megindult a politikai tervezés: Kalifornia demokrata vezetése például szintén új körzetek kialakítását tervezi, bár ott ez keményebb dió lesz.
Donald Trump egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:
Öt új hely jár nekünk.
Ez világosan mutatja, hogy Texasban most olyan döntés született, amely közvetlenül erősíti az elnök kongresszusi támogatását. Az állam döntése nemcsak az amerikai belpolitikára, hanem a nemzetközi viszonyokra is jelentős hatással lehet.
Az Egyesült Államokban így országos szinten új, rendkívül éles körzethatár-harc kezdődött. A republikánusok jelenleg mindkét házban többségben vannak, a mostani döntés pedig várhatóan tovább erősíti pozícióikat a kongresszusban.
A demokraták abban bíznak, hogy a következő választáson ismét teret nyerhetnek, és ezzel növelhetik befolyásukat a törvényhozásban.