Ez de hiányzott! – Gáza meg van mentve, jön Greta Thunberg

Greta Thunberg és a hajók a Global Sumud Flotilla közleménye szerint a spanyol kikötővárosból indulnak el, pontos számukat és indulási idejüket azonban nem hozták nyilvánosságra. A konvoj várhatóan szeptember közepén érkezik meg Gázába, írja a The Guardian.

Thiago Ávila brazil aktivista (Fotó: Anadolu/AFP/Ratib Al Safadi)

Ez lesz a történelem legnagyobb szolidaritási küldetése, több emberrel és több hajóval, mint az összes korábbi próbálkozás együttvéve

– mondta a múlt héten Barcelonában a brazil aktivista, Thiago Ávila.

A szervezők hozzátették: szeptember 4-én további tucatnyi hajó indul más földközi-tengeri kikötőkből, köztük Tunéziából is. Ezzel párhuzamosan 44 országban terveznek tüntetéseket és akciókat „a palesztin nép iránti szolidaritás jegyében” – nyilatkozta Thunberg.

Thunberg már korábban is szerepet vállalt

A flottilla tagjai között nemcsak nemzetközi aktivisták, hanem európai parlamenti képviselők és közéleti személyiségek is lesznek, például Ada Colau, Barcelona korábbi polgármestere. A baloldali portugál képviselő, Mariana Mortágua, aki szintén csatlakozik a küldetéshez, hangsúlyozta: „Úgy véljük, hogy ez a misszió a nemzetközi jog értelmében legális.”

Madleen (Fotó: Szabadság Flotilla Koalíció)

Izrael idén már kétszer akadályozta meg, hogy aktivisták tengeri úton juttassanak el segélyt a Gázai övezetbe. Júniusban a Madleen nevű vitorlást 185 kilométerre Gázától fogták el az izraeli erők, utasait – köztük Greta Thunberget – őrizetbe vették, majd kitoloncolták. Júliusban pedig a Handala nevű hajót állították meg, amelyen 21 aktivista tartózkodott tíz különböző országból.