A német kormány „háborúra képessé" akarja tenni Németországot. Ezzel veszélyezteti a fiatal generáció jövőjét és Európa békéjét. Ez olvasható a Berliner Zeitungban megjelent véleménycikkben. A szerző megjegyzi, a kormány szerint Németországnak újra „háborúra képessé" kell válnia. Ez masszív fegyverkezést jelent és a sorkötelezettség visszatérését. A Tisza Párt testvérpártja tehát sorkatonaságot vezetne be.

A Tisza Párt testvérpártja a sorkatonaság mellett áll (Fotó: AFP)

Mint arról korábban az Origon is írtunk, 2026-tól minden fiatal férfit és nőt meg fognak szólítani, évfolyamonként nyilvántartásba véve őket. A férfiak kötelesek lesznek kérdőíveket kitölteni, a nők pedig választhatnak.

2028-tól a kötelező sorozás következik. Ha a 60 000 új katona toborzási célja nem teljesül, az önkéntességből kötelezettség lesz

– olvasható a kommentárban.

A Tisza testvérpártja a fiatalok ellen

A sorkötelezettség hivatalos indoklása: az orosz fenyegetés, a NATO-előírások, valamint, hogy több katona szükséges a szükséghelyzetekre. Pistorius a katonaélet „vonzerejéről", jobb fizetésről és az ország biztonságáról beszél. De valójában másról van szó: a katonai logika óvatos normalizálásáról. A szerző kiemelte:

Aki fiatalokat öltöztet egyenruhába, az a lövészárkokra is gondol.

Egyébként feltűnő a kettős mérce. Akik ma sorkötelezettségért és felfegyverzésért szállnak síkra, maguk soha nem kényszerülnek fegyvert fogni: csúcspolitikusok, fővárosi újságírók és más véleményformálók. Áldozatkészséget követelnek – de nem a sajátjukat.

Hasonlóan ellentmondásos a helyzet a lakosság körében is: a németek kétharmada támogatja a sorkötelezettség visszaállítását. De a 18-29 évesek, akiket valójában érint, 61 százalékban elutasítják. És csak a németek 16 százaléka lenne egyáltalán hajlandó fegyvert fogni szükséghelyzetben. A sorkötelezettség tehát sokak számára csak akkor elfogadható, ha ők maguk kimaradnak belőle.

Mint a szerző megjegyezte: Különösen a német történelem int óvatosságra. Hozzátette:

Aki azt hiszi, hogy több tank, több katona és több sorkötelezettség csökkenti az Oroszországgal való eszkalációs kockázatot, az téved. A militarizáció nem teremt biztonságot; felgyorsítja a tömbösödés és az erőszak spirálját. A történelem azt mutatja: az az ország, amelyet bombáztak és fiatal lakosságának nagy részét elveszítette, nem védett, hanem elpusztított. Az igazi biztonság nem laktanyákból, hanem diplomáciából, leszerelésből és megértésből születik.

Aláhúzta: Én mindenesetre nem akarok emberekre lőni csak azért, mert egy kormány megparancsolja. És abban az esetben, ha arra kerülne sor, kivétel nélkül azt tanácsolnám a fiatal embereknek: tagadjátok meg, meneküljetek, rejtőzzetek el. Biztos, hogy nem éri meg az államért ölni vagy meghalni.