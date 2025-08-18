Zelenszkij jogállamában rendszeresen vannak összetűzések a toborzóközpontok munkatársai és a lakosok között. A kényszersorozás borzalmai az ukrán mindennapok részévé váltak. Néhány napja írtunk róla, hogy a kijevi utcákon feszült jelenet zajlott le, amikor a rendőrök megpróbáltak elvinni egy férfit. Az incidens során az egyik rendőr gázspray-t használt a nőkkel szemben. Az események heves reakciókat váltottak ki a helyszínen.

Nők űzték el az ukrán katonai toborzókat

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A toborzókat nem látják szívesen:

A legújabb nyilvánosságra került videó szerint nők üldözték el a TCK munkatársait: „ a nép szeretete ” – írták a videóhoz.