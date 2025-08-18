Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Zelenszkij

Nők űzték el a katonai toborzókat Ukrajnában – videó

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnában mindennapossá vált a feszültség a kényszersorozások miatt. Nemrég sor került egy újabb incidensre. A videón az látható, ahogy feldühödött asszonyok űzték el a toborzóközpont munkatársait. A felvételt gúnyos kommentárral osztották meg: „a nép szeretete”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZelenszkijUkrajnakényszersorozás

Zelenszkij jogállamában rendszeresen vannak összetűzések a toborzóközpontok munkatársai és a lakosok között. A kényszersorozás borzalmai az ukrán mindennapok részévé váltak. Néhány napja írtunk róla, hogy a kijevi utcákon feszült jelenet zajlott le, amikor a rendőrök megpróbáltak elvinni egy férfit. Az incidens során az egyik rendőr gázspray-t használt a nőkkel szemben. Az események heves reakciókat váltottak ki a helyszínen. 

Nők űzték el au ukrán katonai toborzókat
Nők űzték el az ukrán katonai toborzókat
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A toborzókat nem látják szívesen:

A legújabb nyilvánosságra került videó szerint nők üldözték el a TCK munkatársait: „ a nép szeretete ” – írták a videóhoz.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!