Transznemű volt a minneapolisi iskolában gyermekeket gyilkoló lövöldöző

Súlyos incidens rázta meg Minneapolis déli részét szerda reggel: lövöldözés történt az Annunciation katolikus iskola és templom területén. A rendőrség közlése szerint az áldozatok között egy 8 és egy 10 éves gyermek is van. A sebesültek közül tizennégyen 6 és 15 év közötti diákok, három másik áldozat pedig 80 év körüli hívő. Bár többen súlyosan megsérültek, minden sérült túl fogja élni a támadást, írja az ABC News.

Robin Westman (Forrás: ABC News)

A támadó, aki önmagával is végzett a helyszínen, a 23 éves Robin Westman volt. A Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) tájékoztatása szerint a fiatal korábban Robert Westmanként született, majd 2020-ban, bírósági döntés nyomán változtatta meg nevét, miután transzként azonosította magát.

Az ABC News által áttekintett jogosítványadatok szerint Westman nő volt, aki 2002. június 17-én született. Egy minnesotai kerületi bíróság 2020-ban jóváhagyta a névváltoztatási kérelmét, így Robert Westman nevét Robin Westmanre változtatva, azzal a magyarázattal, hogy a kiskorú gyermek „nőként azonosítja magát, és azt szeretné, ha a neve ezt az identitást tükrözné”.

Terrorcselekményként vizsgálják

Az FBI igazgatója, Kash Patel elmondta: a támadást belföldi terrorcselekményként és katolikusellenes gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják. A rendőrség szerint Westman egyedül cselekedett, a pontos indíték azonban egyelőre ismeretlen.

A nyomozók átvizsgálják a gyanúsított közösségi médiás tevékenységét. Az előzetes adatok szerint a támadás napján a YouTube-ra feltöltött egy videót, amelyben fegyverrajzokat és egy templombelsőt ábrázoló vázlatokat mutatott be.

Országos felháborodás

Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban. A katolikus közösségek a vallásszabadság elleni támadásként értékelik a vérengzést, miközben a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy egyre több vallási közösség kerül célkeresztbe szélsőséges támadások során.