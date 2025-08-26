Nemet váltott a gyűlöletbeszédért elítélt aktivista

Nem nehéz dolog Németországban belefutni egy kis börtönbüntetésben, ha nyilvánosan gyalázod a woke „értékeket” és az LMBTQ közösséget. Ha mindezt hetero, fehér férfiként teszed, akkor főleg jajj neked. Sven Liebich nem tett lakatot a szájára, amikor podcastokban vagy közösségi média bejegyzésekben kritizálta a társadalom olyan vívmányait, hogy Németországban mindenkinek joga van évente egyszer nemet változtatnia. Elég, ha az ember becsattog a kormányablakba és kitölti a megfelelő nyomtatványt kifizeti az illetéket és pár euróból Georgból Georgina lehet vagy fordítva. Így lett most egy férfi aktivistából női transznáci.

Transznáciként vonulhat női börtönbe a jobboldali aktivista

Sven Liebich úgy vélte, hogy túl sok pénzt és társadalmi figyelmet kapnak az LMBTQ közösségek is. Most már nem csak büszkeség napja, hanem hónapja van és főleg, ha egy nagy cégnél vagy banknál dolgozol akkor boldogan kell lobogtass te is egy szivárványos zászlót. Ha ez ellen felszólalsz, akkor persze megjelenhet nálad az Alkotmányvédelmi Hivatal, vagy a rendőrség, elkobozzák a laptopodat a telefonodat és igyekeznek rád húzni, hogy neonáci vagy. A szólásszabadság is csak addig terjed, ha véded a liberális értékeket, ha ellenük vagy akkor gyűlöletbűncselekményt követsz el.

Női börtönbe kell pénteken bevonulni az ötvenes férfinak

Sven (Marla-Svenja) most egy hatalmas fricskát nyomott a jogalkotók orrára a nem és névváltoztató akciójával. Megmutatta, hogy mennyi abszurd dolgok történnek az országban, mint most az, hogy egy női börtönbe kell bevonulnia kvázi transznáciként. Péntek reggel kell jelentkeznie, hogy letöltse szabadságvesztését, ám az ügy sajtóvisszhangja miatt most lehet, hogy változtatnak az ítélet végrehajtásán és háziőrizetbe kerülhet. A szászországi bíróság és a hatóságok sejtik a turpisságot, de a meglévő törvények miatt tehetetlenek.