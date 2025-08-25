Trump új embere az Airbnb-től jött és fontos feladatot kapott

Számos amerikai közszolgáltatási weboldal nehezen kezelhető és elavult. Donald Trump amerikai elnök Joe Gebbiát, az Airbnb társalapítóját nevezte ki az új amerikai Nemzeti Design Stúdió élére. Gebbia elmondta, hogy egyszerűbbé szeretné tenni az online kormányzati szolgáltatásokat – írja a DW.

Trump új embere: Joe Gebbia

Fotó: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump létrehozta a Nemzeti Design Stúdiót

Az új ügynökséget a sok vitát kiváltó Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) egyszerűsített utódjaként írták le, amelyet korábban Elon Musk milliárdos vezetett. Trump csütörtökön írta alá az elnöki rendeletet a stúdió létrehozásáról. A rendelet szerint az ügynökség tanácsot ad majd az állami hivataloknak a használhatóságról, az esztétikáról és az egységesített designról, miközben párhuzamosan a költségek csökkentése is feladata lesz. A stúdió három évig fog működni, majd megszűnik.

Gebbia az X-en közölte, hogy célja a kormányzati weboldalak „széppé” tétele, modern szoftverekre való átállásuk, valamint a kiváló felhasználói élmény biztosítása.

A vízióját az Apple App Store-hoz hasonlította, és ígéretet tett arra, hogy a szolgáltatások egyszerűek, megbízhatóak és a polgárok számára kielégítőek lesznek. A 44 éves Airbnb-társalapító és a Tesla igazgatósági tagja azt mondta, mindent megtesz azért, hogy az Egyesült Államok legyen