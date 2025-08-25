Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Trump

Trump új embere az Airbnb-től jött és fontos feladatot kapott

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump amerikai elnök Joe Gebbiát, az Airbnb társalapítóját nevezte ki az új Nemzeti Design Stúdió vezetőjének. Az ügynökség célja a kormányzati weboldalak modernizálása, egységesítése és felhasználóbarátabbá tétele. Gebbia azt ígérte, hogy a polgárok egyszerűbb, megbízhatóbb és esztétikusabb online szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá a jövőben. Az Airbnb-társalapítója korábban Elon Musk DOGE-projektjében is részt vett, most Trump új feladatot adott neki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpDOGEJoe Gebbiadesign stúdió

Számos amerikai közszolgáltatási weboldal nehezen kezelhető és elavult. Donald Trump amerikai elnök Joe Gebbiát, az Airbnb társalapítóját nevezte ki az új amerikai Nemzeti Design Stúdió élére. Gebbia elmondta, hogy egyszerűbbé szeretné tenni az online kormányzati szolgáltatásokat – írja a DW.

Trump új embere: Joe Gebbia
Trump új embere: Joe Gebbia
Fotó: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump létrehozta a Nemzeti Design Stúdiót

Az új ügynökséget a sok vitát kiváltó Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) egyszerűsített utódjaként írták le, amelyet korábban Elon Musk milliárdos vezetett. Trump csütörtökön írta alá az elnöki rendeletet a stúdió létrehozásáról. A rendelet szerint az ügynökség tanácsot ad majd az állami hivataloknak a használhatóságról, az esztétikáról és az egységesített designról, miközben párhuzamosan a költségek csökkentése is feladata lesz. A stúdió három évig fog működni, majd megszűnik.

Gebbia az X-en közölte, hogy célja a kormányzati weboldalak „széppé” tétele, modern szoftverekre való átállásuk, valamint a kiváló felhasználói élmény biztosítása. 

A vízióját az Apple App Store-hoz hasonlította, és ígéretet tett arra, hogy a szolgáltatások egyszerűek, megbízhatóak és a polgárok számára kielégítőek lesznek. A 44 éves Airbnb-társalapító és a Tesla igazgatósági tagja azt mondta, mindent megtesz azért, hogy az Egyesült Államok legyen 

a digitális világ legszebb és legjobban használható országa.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!