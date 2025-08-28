Trump hatalmas pofont adott Indiának, csak úgy csattant!

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerdán életbe léptette az Indiára kivetett 50 százalékos vámot, amely milliárd dolláros kereskedelmet érint, és próbára teszi Washington és Újdelhi kapcsolatát is. Amerika először július 30-án vetett ki 25 százalékos vámot Indiára, majd egy héttel később újabb 25 százalékot lengetett be Trump hivatkozva Újdelhi orosz olajvásárlásaira. Az új, 50 százalékos vám immár számos árucikkre vonatkozik, az ékszerektől és ruházati termékektől kezdve a lábbelin és bútorokon át egészen az vegyi anyagokig – írja az Aljazera.

Trump újabb 50 százalékos vámokat léptet Indiával szemben

Trump bekeményített

A súlyos vámok gyengítik India versenyképességét Kínával szemben és aláássák Narendra Modi miniszterelnök gazdasági törekvéseit, amelyek célja, hogy az országot nagy gyártási központtá alakítsa. Az Egyesült Államok a közelmúltig India legnagyobb kereskedelmi partnere volt, az éves kétoldalú kereskedelem értéke elérte a 212 milliárd dollárt.

A Global Trade Research Initiative (GTRI) szerint India amerikai exportja az idei 86,5 milliárd dollárról 2026-ra akár 50 milliárdra is visszaeshet.

Egy szakértő elmondta, hogy a vámoknak óriási hatása lesz, mivel Újdelhi legnagyobb partnerre Washington, különösen a textilipar, a ruházati cikkek, az ékszerek, a halászat, a bőráruk és a kézműves termékek exportja kerül veszélybe.

A helyüket Vietnám, Banglades, Pakisztán és más kelet-ázsiai gazdaságok fogják átvenni.

Lesznek mentesített ágazatok?

Az indiai gyógyszeripar mentesül az azonnali vámemelések alól, mivel a generikus gyógyszerek kulcsfontosságú szerepet játszanak az amerikai egészségügyben. Az Egyesült Államok generikus gyógyszerimportjának körülbelül fele Indiából érkezik, 2024-ben India gyógyszerexportja az USA-ba mintegy 8,7 milliárd dollárt tett ki. A félvezetők és a fogyasztói elektronikai cikkek külön, ágazatspecifikus amerikai vámok hatálya alá esnek. Az alumínium- és acéltermékek, valamint a személyautók szintén külön vámok alá tartoznak, nem az általános 50 százalékos tarifa hatálya alá.