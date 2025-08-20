Felmérés: Trump népszerűsége kilőtt Alaszka óta, de Zelenszkijből mindenkinek elege van

Mint a V4NA cikkében írták, Donald Trump amerikai elnök támogatottsága 54 százalékra emelkedett az amerikai szavazók körében a pénteki alaszkai csúcstalálkozóját követően Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Donald Trump Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Az InsiderAdvantage hétvégén végzett felmérése szerint Trump

most minden korosztályban előnyben van, kivéve a legidősebb szavazókat,

és javította a számait a fekete (23,7) és a spanyol ajkú szavazók (47,2) körében. A fehér szavazók támogatottsága közel rekordmagas, 64 százalék.

A függetlenek több mint fele (50,4%) helyesli Trump tevékenységét, míg a republikánusok túlnyomó többsége (92%) és a demokraták 17,9 százaléka mondta ugyanezt. A közvélemény-kutatás szerint a szavazók 44 százaléka nem ért egyet Trump intézkedéseivel, ami nettó +10 százalékos támogatottságot jelent számára.

A kiadvány legutóbbi, júliusban végzett közvélemény-kutatásakor Trump támogatottsága 50 százalék volt, míg 48 a szavazók százaléka nem értett egyet vele, ami nettó +2 százalékos értékelést jelent.

Csak az ország legidősebb szavazói nem értik egyet a munkájával, ami összhangban van a korábbi felméréseinkkel

– mondta Matt Towery közvélemény-kutató hétfőn.

Donald Trump pénteken találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A tárgyalások fő témája az orosz–ukrán háború rendezése volt, de az orosz–amerikai kétoldalú kapcsolatokról is szó esett.

„Összességében Trump támogatottsága a csúcstalálkozó után emelkedett”

– emelte ki Matt Towery.

Elemzések szerint Trump a Putyinnal való találkozóval olyan vezetőként pozícionálta magát, aki proaktívan keresi a globális konfliktusok megoldását, és képes is ezekről komolyan tárgyalni. A találkozó látványos elemei – vörös szőnyeg, F-22 vadászgépek felvonulása, közös limuzinozás Putyinnal – ráadásul az erős vezető képét közvetítették, főleg az amerikai társadalom számára, és azt mutatták, hogy Trump a békére törekszik.

Az orosz–ukrán háború kérdésében egyébként nagyon megosztott az amerikai társadalom. A Pew Reserch Center februári felmérése szerint összességében az amerikai felnőttek 30 százaléka gondolja úgy, hogy az Egyesült Államok túl sok támogatást nyújt Ukrajnának. Ez kismértékű emelkedés a 2024 novemberi 27 százalékhoz képest. Ugyanakkor kismértékben nőtt azoknak a felnőtteknek az aránya is, akik úgy vélik, hogy az Egyesült Államok nem nyújt elegendő támogatást Ukrajnának. A megosztottság tehát jól látható.