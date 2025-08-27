Hírlevél

Rendkívüli

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Zelenszkij

Trump bejelentése után főhet Zelenszkij feje

Az amerikai elnök nem zárta ki, hogy ha kell Ukrajna ellen is szankciókat vezessen be. Donald Trump szerint Zelenszkij sem annyira ártatlan.
ZelenszkijTrumpEgyesült Államok

Az amerikai elnök kabinetülés után beszélt róla, hogy milyen lépéseket tervez az orosz-ukrán háború lezárása kapcsán. Donald Trump ennek során kijelentette: nem zárkózik el Ukrajna szankcionálásától sem.

Trump szerint ha kell, mind két felet nyomás alá helyezi
Trump szerint ha kell, mind két felet nyomás alá helyezi 
Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A ZN cikke szerint az amerikai elnök ennek kapcsán hangsúlyozta: mind két félre érvényes, hogy ha kell élni fog a nyomásgyakorlási eszközeivel, ide értve a szankcionálást is. 

Hetente több ezer fiatalt ölnek meg. Ha meg tudom állítani szankciókkal vagy egy nagyon szigorú vámrendszerrel Oroszország vagy Ukrajna ellen – bárki ellen –, akkor meg fogom tenni 

– fogalmazott az elnök. 

Trump egyúttal kiemelte azt is, hogy véleménye szerint két ember szükséges a konfliktushoz és annak rendezéséhez is. 

Zelenszkij sem annyira ártatlan – fogalmazott az elnök. Trump ennek kapcsán ugyanakkor elmondta: ma már egész jól megértik egymást az ukrán elnökkel. 

Az amerikai elnök a konfliktus rendezése kapcsán elmondta: ez a konfliktus tűnt a legegyszerűbbnek, mégis ezt lesz a legnehezebb lezárni. Ennek kapcsán ugyanakkor ismét elmondta, Joe Biden felelőtlen politikája vezetett odáig, hogy Oroszország támadást indított, ha pedig ő lett volna az elnök ez nem történik meg. 

 

 

