Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump és Putyin is megérkezett Alaszkába - videó

Trump

Donald Trump a béke elnöke

10 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump már kampánya során egyértelművé tette, hogy második ciklusának egyik központi célja a béke megteremtése és az orosz–ukrán konfliktus lezárása. Trump és Putyin alaszkai találkozója sorsdöntő lehet a háború szempontjából.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Trumpelnökusa

A 78 éves politikus – aki 1946. június 14-én született New Yorkban – családja évtizedek óta meghatározó szereplő az amerikai üzleti életben. A Trump Organization a 2000-es évek elején mintegy ötszáz céget foglalt magában – az ingatlanpiac, a szállodaipar, a televíziózás és a szórakoztatóipar területén.

Donald Trump
Donald Trump és Melania Trump a beiktatási bálon 2025-ben Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Trump háromszor házasodott: első felesége Ivana Zelnícková Winklmayr cseh modell volt, három gyermek édesanyja; második felesége Marla Maples amerikai színésznő; harmadik, jelenlegi felesége 

Melania Trump, szlovén származású modell, aki 2005 óta van Trump mellett, és másodszor tölti be a first lady szerepét. Fiuk, Barron, 18 éves. 

Gyermekei közül Donald Trump Jr. az alelnök kiválasztásában fontos szerepet kapott, ő ajánlotta J.D. Vance-t a tisztségre. Eric Trump a családi üzletben aktív, Lara Trump pedig a Republikánus Nemzeti Bizottság társelnöke. Ivanka Trump és férje, Jared Kushner Trump előző elnöki ciklusa során aktív résztvevői voltak a Trump-kabinet munkájának.

A 2024-es kampány és a visszatérés

Trump 2024-es kampánya a gazdaság és a bevándorlás kérdésére fókuszált. Donald Trump a„szuperkedden” elsöprő győzelmet aratott, Nikki Haley visszalépésével pedig az egyetlen komoly republikánus jelölt maradt.

 A Milwaukee-i konvención a küldöttek egyhangúan választották elnökjelöltnek, alelnökjelöltje pedg J. D. Vance ohiói szenátor lett.

A novemberi választáson Trump 312 elektori szavazattal győzte le a demokrata Kamala Harrist, aki 226 szavazatot szerzett. A MAGA-mozgalom („Make America Great Again”) új lendületet kapott, szimbólumai – a piros sapkák és pólók – ismét tömegesen jelentek meg.

Merényletkísérletek sorozata

Második kampánya során három alkalommal is merényletet kíséreltek meg Donald Trump ellen. A legsúlyosabb 2024. július 13-án történt a pennsylvaniai Butlerben: egy mesterlövész eltalálta Trumpot, akit a fülén ért a lövés. A merénylet során egy ember meghalt, egy pedig súlyosan megsérült. A merénylőt a titkosszolgálat ártalmatlanította. Később, további támadási kísérleteket hiúsítottak meg Floridában és Kaliforniában Donald Trump ellen. 

Trump mindent megtesz a békéért

Hivatalba lépése után Trump azonnal különmegbízottakat küldött Ukrajnába és a Közel-Keletre. Januárban Keith Kellogg, ukrajnai különmegbízottja bejelentette: az elnök száz napon belül szeretné lezárni a háborút. Már ekkor találgatások folytak a lehetséges tárgyalási helyszínekről, amelyek kapcsán Budapest is felmerült, mint lehetséges helyszín Trump és Putyin találkozójára.

Februárban Trump a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt. A találkozó éles szóváltással zárult: Trump bírálta az ukrán elnököt a szerinte hálátlan magatartásért, és hangsúlyozta, hogy az amerikai támogatás nélkül Ukrajna már nem létezne. A feszültség miatt a tervezett ásványjogi megállapodás aláírása is elmaradt.

Áprilisban egy intenzív orosz támadáshullám után Trump nyilvánosan felszólította Putyint a csapások leállítására, és sürgette a békeszerződés megkötését. Különmegbízottja, Steve Witkoff többször is tárgyalt Oroszországban, majd Fehér Ház biztató fogadtatásról számolt be.

Feszültségek Putyinnal és Zelenszkijjel

Több telefonbeszélgetés és diplomáciai egyeztetés ellenére a harcok folytatódtak. Trump többször csalódottságát fejezte ki mindkét vezetővel szemben, és többször határidőt szabott a békekötésre.

Júliusban ötven napot adott Oroszországnak a megállapodásra, majd ezt tíz–tizenkét napra rövidítette, súlyos szankciókkal fenyegetve Moszkvát.

A csúcstalálkozó előkészítése

Januárban Trump arra kérdésre, hogy mikor találkozik az orosz elnökkel, azt mondta: 

Remélem, hogy hat hónapnál sokkal hamarabb.

Augusztus 6-án Witkoff Moszkvában találkozott Putyinnal, ami „jelentős előrelépést” hozott a két elnök találkozójában. A folyamatok felgyorsultak, Witkoff látogatása után két nappal Trump bejelentette: 

Találkozik az orosz elnökkel.

Később a helyszín is kiderült, Alaszka ad otthont a csúcstalálkozónak. Putyin 2015 óta először megy az Egyesült Államokba. Trump jelezte: a háború lezárásához valószínűleg „néhány területcsere” is szükséges lesz Ukrajna és Oroszország között, azonban bízik a megállapodásban. 

Ugyanakkor Trump azt is kijelentette, hogy „nem lesz boldog”, ha Putyin nem egyezik bele a tűzszünetbe. 

Gyors tűzszünetet akarok. Nem tudom, hogy ma lesz-e, de nem leszek boldog, ha nem ma

– mondta újságíróknak az Air Force One fedélzetén Alaszka felé tartva.

Mindenki azt mondja, hogy ma nem lehet, de én csak azt mondom, hogy akarom, hogy véget érjen a gyilkolás.

- tette hozzá. Putyinról Trump azt mondta: „okos fickó”.

Régóta csinálja, de én is. Jól kijövünk egymással. Mindkét oldalon nagy a tisztelet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!