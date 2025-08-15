Donald Trump a béke elnöke

A 78 éves politikus – aki 1946. június 14-én született New Yorkban – családja évtizedek óta meghatározó szereplő az amerikai üzleti életben. A Trump Organization a 2000-es évek elején mintegy ötszáz céget foglalt magában – az ingatlanpiac, a szállodaipar, a televíziózás és a szórakoztatóipar területén.

Donald Trump és Melania Trump a beiktatási bálon 2025-ben Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Trump háromszor házasodott: első felesége Ivana Zelnícková Winklmayr cseh modell volt, három gyermek édesanyja; második felesége Marla Maples amerikai színésznő; harmadik, jelenlegi felesége

Melania Trump, szlovén származású modell, aki 2005 óta van Trump mellett, és másodszor tölti be a first lady szerepét. Fiuk, Barron, 18 éves.

Gyermekei közül Donald Trump Jr. az alelnök kiválasztásában fontos szerepet kapott, ő ajánlotta J.D. Vance-t a tisztségre. Eric Trump a családi üzletben aktív, Lara Trump pedig a Republikánus Nemzeti Bizottság társelnöke. Ivanka Trump és férje, Jared Kushner Trump előző elnöki ciklusa során aktív résztvevői voltak a Trump-kabinet munkájának.

A 2024-es kampány és a visszatérés

Trump 2024-es kampánya a gazdaság és a bevándorlás kérdésére fókuszált. Donald Trump a„szuperkedden” elsöprő győzelmet aratott, Nikki Haley visszalépésével pedig az egyetlen komoly republikánus jelölt maradt.

A Milwaukee-i konvención a küldöttek egyhangúan választották elnökjelöltnek, alelnökjelöltje pedg J. D. Vance ohiói szenátor lett.

A novemberi választáson Trump 312 elektori szavazattal győzte le a demokrata Kamala Harrist, aki 226 szavazatot szerzett. A MAGA-mozgalom („Make America Great Again”) új lendületet kapott, szimbólumai – a piros sapkák és pólók – ismét tömegesen jelentek meg.

Merényletkísérletek sorozata

Második kampánya során három alkalommal is merényletet kíséreltek meg Donald Trump ellen. A legsúlyosabb 2024. július 13-án történt a pennsylvaniai Butlerben: egy mesterlövész eltalálta Trumpot, akit a fülén ért a lövés. A merénylet során egy ember meghalt, egy pedig súlyosan megsérült. A merénylőt a titkosszolgálat ártalmatlanította. Később, további támadási kísérleteket hiúsítottak meg Floridában és Kaliforniában Donald Trump ellen.