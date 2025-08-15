Donald Trump a béke elnöke

A 78 éves politikus – aki 1946. június 14-én született New Yorkban – családja évtizedek óta meghatározó szereplő az amerikai üzleti életben. A Trump Organization a 2000-es évek elején mintegy ötszáz céget foglalt magában – az ingatlanpiac, a szállodaipar, a televíziózás és a szórakoztatóipar területén.
Trump háromszor házasodott: első felesége Ivana Zelnícková Winklmayr cseh modell volt, három gyermek édesanyja; második felesége Marla Maples amerikai színésznő; harmadik, jelenlegi felesége
Melania Trump, szlovén származású modell, aki 2005 óta van Trump mellett, és másodszor tölti be a first lady szerepét. Fiuk, Barron, 18 éves.
Gyermekei közül Donald Trump Jr. az alelnök kiválasztásában fontos szerepet kapott, ő ajánlotta J.D. Vance-t a tisztségre. Eric Trump a családi üzletben aktív, Lara Trump pedig a Republikánus Nemzeti Bizottság társelnöke. Ivanka Trump és férje, Jared Kushner Trump előző elnöki ciklusa során aktív résztvevői voltak a Trump-kabinet munkájának.
Trump 2024-es kampánya a gazdaság és a bevándorlás kérdésére fókuszált. Donald Trump a„szuperkedden” elsöprő győzelmet aratott, Nikki Haley visszalépésével pedig az egyetlen komoly republikánus jelölt maradt.
A Milwaukee-i konvención a küldöttek egyhangúan választották elnökjelöltnek, alelnökjelöltje pedg J. D. Vance ohiói szenátor lett.
A novemberi választáson Trump 312 elektori szavazattal győzte le a demokrata Kamala Harrist, aki 226 szavazatot szerzett. A MAGA-mozgalom („Make America Great Again”) új lendületet kapott, szimbólumai – a piros sapkák és pólók – ismét tömegesen jelentek meg.
Második kampánya során három alkalommal is merényletet kíséreltek meg Donald Trump ellen. A legsúlyosabb 2024. július 13-án történt a pennsylvaniai Butlerben: egy mesterlövész eltalálta Trumpot, akit a fülén ért a lövés. A merénylet során egy ember meghalt, egy pedig súlyosan megsérült. A merénylőt a titkosszolgálat ártalmatlanította. Később, további támadási kísérleteket hiúsítottak meg Floridában és Kaliforniában Donald Trump ellen.
Hivatalba lépése után Trump azonnal különmegbízottakat küldött Ukrajnába és a Közel-Keletre. Januárban Keith Kellogg, ukrajnai különmegbízottja bejelentette: az elnök száz napon belül szeretné lezárni a háborút. Már ekkor találgatások folytak a lehetséges tárgyalási helyszínekről, amelyek kapcsán Budapest is felmerült, mint lehetséges helyszín Trump és Putyin találkozójára.
Februárban Trump a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt. A találkozó éles szóváltással zárult: Trump bírálta az ukrán elnököt a szerinte hálátlan magatartásért, és hangsúlyozta, hogy az amerikai támogatás nélkül Ukrajna már nem létezne. A feszültség miatt a tervezett ásványjogi megállapodás aláírása is elmaradt.
Áprilisban egy intenzív orosz támadáshullám után Trump nyilvánosan felszólította Putyint a csapások leállítására, és sürgette a békeszerződés megkötését. Különmegbízottja, Steve Witkoff többször is tárgyalt Oroszországban, majd Fehér Ház biztató fogadtatásról számolt be.
Több telefonbeszélgetés és diplomáciai egyeztetés ellenére a harcok folytatódtak. Trump többször csalódottságát fejezte ki mindkét vezetővel szemben, és többször határidőt szabott a békekötésre.
Júliusban ötven napot adott Oroszországnak a megállapodásra, majd ezt tíz–tizenkét napra rövidítette, súlyos szankciókkal fenyegetve Moszkvát.
Januárban Trump arra kérdésre, hogy mikor találkozik az orosz elnökkel, azt mondta:
Remélem, hogy hat hónapnál sokkal hamarabb.
Augusztus 6-án Witkoff Moszkvában találkozott Putyinnal, ami „jelentős előrelépést” hozott a két elnök találkozójában. A folyamatok felgyorsultak, Witkoff látogatása után két nappal Trump bejelentette:
Találkozik az orosz elnökkel.
Később a helyszín is kiderült, Alaszka ad otthont a csúcstalálkozónak. Putyin 2015 óta először megy az Egyesült Államokba. Trump jelezte: a háború lezárásához valószínűleg „néhány területcsere” is szükséges lesz Ukrajna és Oroszország között, azonban bízik a megállapodásban.
Ugyanakkor Trump azt is kijelentette, hogy „nem lesz boldog”, ha Putyin nem egyezik bele a tűzszünetbe.
Gyors tűzszünetet akarok. Nem tudom, hogy ma lesz-e, de nem leszek boldog, ha nem ma
– mondta újságíróknak az Air Force One fedélzetén Alaszka felé tartva.
Mindenki azt mondja, hogy ma nem lehet, de én csak azt mondom, hogy akarom, hogy véget érjen a gyilkolás.
- tette hozzá. Putyinról Trump azt mondta: „okos fickó”.
Régóta csinálja, de én is. Jól kijövünk egymással. Mindkét oldalon nagy a tisztelet.