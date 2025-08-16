Hírlevél

Ukrajna

Trump elárulta, kin múlik a béke

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az amerikai elnök szerint az Ukrajnáról szóló megállapodás „mostantól” Zelenszkijen múlik. Trump konkrétan fogalmazott.
UkrajnaTrumpalaszkaiPutyintárgyalásbéke

Donald Trump pénteken, az alaszkai találkozót követően kijelentette Vlagyimir Putyinnal folytatott megbeszélése után, hogy az ukrajnai háború lezárására irányuló megállapodás mostantól Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezében van.

ALASKA, UNITED STATES - AUGUST 15 : (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - ' KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) The first round of negotiations between Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump in the US state of Alaska concludes in Anchorage, Alaska, United States on August 15, 2025. Kremlin Press Office / Anadolu (Photo by Kremlin Press Office / Anadolu via AFP)
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU

Trump világosan fogalmazott

„Most tényleg Zelenszkij elnökön múlik, hogy sikerül-e megvalósítani. És azt is mondanám, hogy az európai országoknak is egy kicsit jobban be kellene kapcsolódniuk, de ez Zelenszkij elnökön múlik”

 – fogalmazott az amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjúban, közvetlenül az orosz elnökkel való találkozója után, írja a Le Figaro.

Donald Trump amerikai elnök „tökéletes tízesnek” nevezte a Vlagyimir Putyin orosz államfővel Alaszkában tartott találkozóját, amelynek célja az ukrajnai háború lezárása volt. A Fox Newsnak adott interjújában Trump kiemelte: „nagyon jó előrelépést” értek el a béketárgyalásokon, ugyanakkor óvatosságra intett, mondván, hogy „nincs megállapodás, amíg nincs megállapodás”. Európának is üzent az amerikai elnök.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

 

