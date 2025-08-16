A kontinensen a háborúpárti nyugati politikusok háborús pszichózisban szenvednek, és látszólag képtelenek kilépni ebből a fegyverkezésre épülő körből. Míg Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök képes volt a leendő békekötés érdekében az alaszkai csúcstalálkozón a konstruktív, tiszteletteljes párbeszédre, addig Európában egyre inkább a katonai erő demonstrálása dominál.
Németországban ismét felszínre került a kötelező katonai szolgálat visszaállítása. A védelmi miniszter célja a Bundeswehr létszámhiányának kezelése. Németországban ismét egyre nagyobb a nyomás a sorkatonai szolgálat visszavezetésére. A berlini kormány asztalán van a Katonai Szolgálat Modernizációs Törvénye, amelynek célja a Bundeswehr krónikus létszámhiányának kezelése, írja a Politico.
Boris Pistorius már korábban is kijelentette, hogy „fel kell készülnünk a háborúra 2029-ig”, amire szerinte a sorkatonaság visszaállítása a megoldás.
A vita egyre élesebb: az SPD-n belül is kritikák érik a tervet, különösen a Jusos részéről, akik attól tartanak, hogy az önkéntes rendszer csak a kötelező szolgálat kapuját nyitja meg.
A kötelező sorkatonaság azonban egyelőre csak külön parlamenti döntés esetén lépne életbe. Ez azonban sokaknak nem elég. A CDU szigorúbb feltételeket akar, és nem támogatja, hogy a sorkatonaság csak válság esetén lépjen életbe.
A kereszténydemokraták (CDU) ennél jóval szigorúbb szabályozást akarnak, és nem fogadják el, hogy a sorkatonaság aktiválása csak egy „katonai válság” idején történjen. Norbert Röttgen, a CDU kül- és védelempolitikai szakértője szerint a Pistorius-féle javaslat „túl későn lépne életbe, és ezzel elveszítené valódi elrettentő erejét”.
Az elképzelés nem új keletű: Manfred Weber, az Európai Néppárt Ukrajna-barát háborúpárti elnöke már korábban is javasolta egy uniós szintű kötelező katonai szolgálat bevezetését, a Junge Union – a CDU/CSU ifjúsági szervezete – már 2017-ben felvetette nők és férfiak számára a közös katonai szolgálat szükségességét.
A haderő bővítése körüli német viták közepette a balti államok már tovább is lépnének: Litvánia akár katonai erőt is küldene Ukrajnába.
Litvánia kész csapatokat küldeni Ukrajnába, de csak a megfelelő feltételekkel – mondta Gitanas Nausėda litván elnök. Nauséda úgy véli, hogy azoknak az országoknak, amelyek csatlakoztak az „hajlandók koalíciójához”, készen kell állniuk fegyveres erőik bevetésére Ukrajna biztonságának biztosítása érdekében. Kijelentette, hogy Litvánia kész hozzájárulni ehhez – írja az Rbc.ua.
Nausėda azzal érvelt, hogy Oroszország Ukrajna elleni, évek óta tartó háborúja komoly hatással van Európa biztonságára, e radikális álláspont azonban óriási kockázatokat hordoz, és még inkább elmélyítené a konfliktust Európa keleti határán.
Amíg Donald Trump diplomáciai csatornákat keres és tárgyalásokkal törekszik a békére, addig Európa épp ellenkezőleg: a háborús felkészülés útjára lépett. A kontinens országai nagyarányú védelmi kiadásokat jelentettek be, sőt, egy részük már polgári védelmi infrastruktúra fejlesztésébe is kezdett.
Lengyelország mára Európa legagresszívebben fegyverkező országává vált. Varsó 2024-ben 10 milliárd zlotyt költött az „East Shield” programra, amellyel keleti határait betonozza be, miközben a védelmi kiadásokat a GDP több mint 4 százalékára emelte – ez a NATO-ban arányaiban a harmadik legmagasabb érték. Svédország sem maradt le: a 2023-as NATO-csatlakozása után egyetlen év alatt megduplázta katonai költségvetését, amely már eléri a GDP 2 százalékát, és a tervek szerint 2030-ra 2,6 százalékra nő. A balti államok pedig valóságos háborús üzemmódra kapcsoltak: Észtország 2024-ben már 3,2 százalékot fordított fegyverkezésre, Litvánia 2025-re, Lettország pedig 2027-re akarja elérni a három százalékos szintet.
Eközben Brüsszel nagyszabású hadiipari projekteket tervez, amelyeket részben hitelből finanszíroznának. A háborús készülődés mértékét mutatja, hogy több uniós tagállam nemcsak a fegyvergyártást fokozza, hanem a polgári védelmet is: óvóhelyeket újítanak fel, légoltalmi szirénákat telepítenek és vészhelyzeti készleteket halmoznak fel.
A cél világos: Boris Pistorius német védelmi miniszter nem véletlenül beszélt háborúra kész seregről. A nagy kérdés azonban az, hogy Európa képes lesz-e kiszabadulni a háborús pszichózisból, vagy sodródik tovább egy olyan úton, amely egyre messzebb viszi a békétől – és egyre közelebb a közvetlen fegyveres összecsapáshoz.