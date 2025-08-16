Béke vagy háború? Trump a diplomáciát, míg Európa a fegyverkezést választja

A kontinensen a háborúpárti nyugati politikusok háborús pszichózisban szenvednek, és látszólag képtelenek kilépni ebből a fegyverkezésre épülő körből. Míg Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök képes volt a leendő békekötés érdekében az alaszkai csúcstalálkozón a konstruktív, tiszteletteljes párbeszédre, addig Európában egyre inkább a katonai erő demonstrálása dominál.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet ráznak, mielőtt közös sajtótájékoztatót tartanának az Ukrajnáról szóló amerikai-orosz csúcstalálkozót követően az alaszkai Anchorage-ban (Fotó: AFP/Gavriil Grigorov)

Trump vs. Németország: a sorkatonaság újra napirenden

Németországban ismét felszínre került a kötelező katonai szolgálat visszaállítása. A védelmi miniszter célja a Bundeswehr létszámhiányának kezelése. Németországban ismét egyre nagyobb a nyomás a sorkatonai szolgálat visszavezetésére. A berlini kormány asztalán van a Katonai Szolgálat Modernizációs Törvénye, amelynek célja a Bundeswehr krónikus létszámhiányának kezelése, írja a Politico.

Boris Pistorius már korábban is kijelentette, hogy „fel kell készülnünk a háborúra 2029-ig”, amire szerinte a sorkatonaság visszaállítása a megoldás.

Boris Pistorius német védelmi miniszter eltökélt szándéka a sorkatonaság újbóli bevezetése (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sebastian Willnow)

A vita egyre élesebb: az SPD-n belül is kritikák érik a tervet, különösen a Jusos részéről, akik attól tartanak, hogy az önkéntes rendszer csak a kötelező szolgálat kapuját nyitja meg.

A kötelező sorkatonaság azonban egyelőre csak külön parlamenti döntés esetén lépne életbe. Ez azonban sokaknak nem elég. A CDU szigorúbb feltételeket akar, és nem támogatja, hogy a sorkatonaság csak válság esetén lépjen életbe.

A kereszténydemokraták (CDU) ennél jóval szigorúbb szabályozást akarnak, és nem fogadják el, hogy a sorkatonaság aktiválása csak egy „katonai válság” idején történjen. Norbert Röttgen, a CDU kül- és védelempolitikai szakértője szerint a Pistorius-féle javaslat „túl későn lépne életbe, és ezzel elveszítené valódi elrettentő erejét”.

Norbert Röttgen (CDU) felszólal a Bundestag plenáris ülésén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

Manfred Weber régi álma az uniós sorkatonaság

Az elképzelés nem új keletű: Manfred Weber, az Európai Néppárt Ukrajna-barát háborúpárti elnöke már korábban is javasolta egy uniós szintű kötelező katonai szolgálat bevezetését, a Junge Union – a CDU/CSU ifjúsági szervezete – már 2017-ben felvetette nők és férfiak számára a közös katonai szolgálat szükségességét.