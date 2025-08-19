Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mi lesz most? Zelenszkij visszautasította Putyin ajánlatát

Trump

Trump elmondta, hogy mit nem fog megkapni Ukrajna

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két fontos kérése is volt Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök szerint azonban mindkettő lehetetlen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpNATOUkrajnaVolodimir Zelenszkij

Lehűtötte Volodimir Zelenszkij ukrán államfő várakozásait Donald Trump amerikai elnök.

Trump szerint Ukrajnának le kell mondania mind a Krím-félszigetről, mind a NATO-tagságról
Trump szerint Ukrajnának le kell mondania mind a Krím-félszigetről, mind a NATO-tagságról (Fotó: AFP)

Trump szerint Ukrajnának le kell mondania mind a Krím-félszigetről, mind a NATO-tagságról – írja a Reuters hírügynökség. Mark Rutte NATO-főtitkár is megerősítette, hogy Ukrajna NATO-csatlakozása jelenleg nincs napirenden, azonban a háborúban álló ország kaphatna a NATO-szerződés 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat.

Trump a Fox News amerikai televíziós csatornának adott interjújában nyilvánvalóvá tette, hogy nem küld amerikai csapatokat Ukrajnába.

Biztosíthatom önöket”

– szögezte le az elnök. Csak meg akarom akadályozni, hogy embereket öljenek – folytatta.

Hetente ötezer-hétezer embert veszítenek abban a nevetséges háborúban, amelynek soha nem lett volna szabad kitörnie. Ha normális elnökünk lenne – nem is nagyszerű, csak normális –, akkor ez nem történt volna meg”

– hangsúlyozta. Az amerikai elnök elmondta, hogy szándékában áll lehetővé tenni az orosz és az ukrán államfő négyszemközti megbeszélését, mielőtt egy háromoldalú találkozóra is sor kerülne.

Nem voltak éppen a legjobb barátok. Talán kicsit jobban kijönnek egymással, mint gondoltam. Különben nem szerveztem volna meg a kettőjük találkozóját, hanem egy háromoldalú találkozót”

– magyarázta Trump. Az interjúban az amerikai elnök megismételte azt a kijelentését is, hogy az orosz–ukrán háború lezárása kifejezetten nehéz feladat, nehezebb, mint azok a konfliktusok, amelyek lezárásában korábban részt vállalt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!