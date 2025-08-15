Trump-Putyin: bármi megtörténhet, az eddigiek ezt igazolják

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt években ötször találkozott egymással hivatalosan, ezek a találkozók és a kapcsolatuk alakulása azonban többször is okozott meglepetéseket. A Trump–Putyin csúcstalálkozókat áttekintve jól látszik: nem tudhatjuk, hogy mire lehet számítani.

A Trump–Putyin csúcstalálkozók eddig mindig okoztak meglepetést

Fotó: AFP

Trump és Putyin kapcsolata határozottan kusza – régóta vizsgált, gyakran titokzatos, és soha nem teljesen értett, még Trump legközelebbi szövetségesei sem értik teljesen. Nyolc év telt el azóta, hogy a vezetők először ültek le együtt a németországi G20-csúcstalálkozó alkalmából, viszonyuk azóta is hullámzó – írja a CNN.

Trump az elmúlt években többször dicsérte Putyint és bizonyos nézeteit is osztotta, de olyan is volt, hogy dühében hirtelen lemondta a találkozókat, vagy arról beszélt, hogy nem tetszenek neki Putyin lépései.

Putyin pedig „bátor embernek” nevezte Donald Trumpot és gratulált a választási győzelméhez.

Putyin szerint Trump a kampányában békéről beszélt, és alkukötésre törekszik, ami pragmatikus hozzáállást tükröz. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Trump kevésbé kiszámítható, mint Biden vagy Kamala Harris, akiket korábban kiszámíthatóbbnak tartott.

Ötször tartottak eddig Trump–Putyin csúcstalálkozót

2017, Hamburg

A két elnök első hivatalos találkozójára a G20-ak csúcstalálkozóján került sor 2017. július 7-én a németországi Hamburgban.

A sajtónyilatkozatok után az amerikai és az orosz elnök a tervezett 30 percnél bő másfél órával hosszabban, 136 percen át tárgyalt egymással.

Trump akkor úgy nyilatkozott: „Abban bízunk, hogy nagyon sok pozitív dolog történik majd Oroszország, az Egyesült Államok és minden érintett számára. És megtiszteltetés itt lenni Önnel, köszönöm”.

Az orosz elnök a személyes találkozók fontosságát hangsúlyozta.

A telefonbeszélgetés kevés”

– jelentette ki Vlagyimir Putyin, ami a közelgő alaszkai csúcstalálkozóra nézve is fontos kijelentés.

2017, Vietnam

Trump és Putyin második személyes találkozójára 2017. november 11-én került sor az Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján a vietnami Da Nangban. A találkozó legmeglepőbb hozománya az volt, hogy annak kapcsán, hogy vizsgálat folyt amiatt, hogy Oroszoroszág beavatkozott-e a 2016-os amerikai választásba, Trump így fogalmazott: „Valahányszor [Putyin] meglát, azt mondja: »Én nem tettem«, és én tényleg hiszem, hogy amikor ezt mondja nekem, komolyan is gondolja.”