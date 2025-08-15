Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

Trump-Putyin

Trump-Putyin: bármi megtörténhet, az eddigiek ezt igazolják

55 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök hamarosan újra találkozik – ezúttal Alaszkában. A találkozó jelentősége óriási, és nem csak az orosz–ukrán háború kimenetele miatt. A Trump–Putyin csúcstalálkozók eddig is okoztak meglepetéseket, a mostani az orosz–amerikai viszony szempontjából is kiemelkedőn fontos.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Trump-Putyinalaszkacsúcstalálkozó

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt években ötször találkozott egymással hivatalosan, ezek a találkozók és a kapcsolatuk alakulása azonban többször is okozott meglepetéseket. A Trump–Putyin csúcstalálkozókat áttekintve jól látszik: nem tudhatjuk, hogy mire lehet számítani. 

A Trump–Putyin csúcstalálkozók eddig mindig okoztak meglepetést
A Trump–Putyin csúcstalálkozók eddig mindig okoztak meglepetést
Fotó: AFP

Trump és Putyin kapcsolata határozottan kusza – régóta vizsgált, gyakran titokzatos, és soha nem teljesen értett, még Trump legközelebbi szövetségesei sem értik teljesen. Nyolc év telt el azóta, hogy a vezetők először ültek le együtt a németországi G20-csúcstalálkozó alkalmából, viszonyuk azóta is hullámzó – írja a CNN.  

Trump az elmúlt években többször dicsérte Putyint és bizonyos nézeteit is osztotta, de olyan is volt, hogy dühében hirtelen lemondta a találkozókat, vagy arról beszélt, hogy nem tetszenek neki Putyin lépései. 

Putyin pedig „bátor embernek” nevezte Donald Trumpot és gratulált a választási győzelméhez. 

Putyin szerint Trump a kampányában békéről beszélt, és alkukötésre törekszik, ami pragmatikus hozzáállást tükröz. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Trump kevésbé kiszámítható, mint Biden vagy Kamala Harris, akiket korábban kiszámíthatóbbnak tartott.

Ötször tartottak eddig Trump–Putyin csúcstalálkozót

2017, Hamburg

A két elnök első hivatalos találkozójára a G20-ak csúcstalálkozóján került sor 2017. július 7-én a németországi Hamburgban.

A sajtónyilatkozatok után az amerikai és az orosz elnök a tervezett 30 percnél bő másfél órával hosszabban, 136 percen át tárgyalt egymással.

Trump akkor úgy nyilatkozott: „Abban bízunk, hogy nagyon sok pozitív dolog történik majd Oroszország, az Egyesült Államok és minden érintett számára. És megtiszteltetés itt lenni Önnel, köszönöm”. 

Az orosz elnök a személyes találkozók fontosságát hangsúlyozta. 

A telefonbeszélgetés kevés”

– jelentette ki Vlagyimir Putyin, ami a közelgő alaszkai csúcstalálkozóra nézve is fontos kijelentés. 

2017, Vietnam

Trump és Putyin második személyes találkozójára 2017. november 11-én került sor az Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján a vietnami Da Nangban. A találkozó legmeglepőbb hozománya az volt, hogy annak kapcsán, hogy vizsgálat folyt amiatt, hogy Oroszoroszág beavatkozott-e a 2016-os amerikai választásba, Trump így fogalmazott: „Valahányszor [Putyin] meglát, azt mondja: »Én nem tettem«, és én tényleg hiszem, hogy amikor ezt mondja nekem, komolyan is gondolja.”

2018, Helsinki

A két világvezető közötti legjelentősebb találkozóra 2018. július 16-án, Helsinkiben került sor.  

A nap egy kétórás, zártkörű találkozóval kezdődött Trump és Putyin között, amelyen csak tolmácsok vettek részt – sok részlet azóta sem derült ki a hosszas beszélgetésről.  

2018, Buenos Aires

A feszült helsinki csúcstalálkozót követően a vezetők 2018. december 1-jén, a Buenos Aires-i G20-csúcstalálkozó alatt szerveztek egy találkozót. Trump azonban a Twitteren meglepetésszerűen lemondta a találkozót, arra hivatkozva, hogy Oroszország lefoglalt három ukrán haditengerészeti hajót.

Bár a két vezető nyilvánosan nem találkozott a csúcstalálkozón, november 30-án a világ vezetőinek rendezett vacsora során négyszemközt beszéltek, más amerikai tisztviselők jelenléte nélkül.

2019, Oszaka 

Trump és Putyin Japánban szintén egy G20-csúcstalálkozón találkoztak, 2019. június 28-án. A találkozó jó hangulatban telt, és Putyin meghívta Trumpot, hogy vegyen részt Oroszország éves Győzelem Napi parádéján 2020-ban; Trump azonban végül nem vett részt az eseményen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!