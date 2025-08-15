Trump-Putyin: bármi megtörténhet, az eddigiek ezt igazolják

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt években ötször találkozott egymással hivatalosan, ezek a találkozók és a kapcsolatuk alakulása azonban többször is okozott meglepetéseket. A Trump–Putyin csúcstalálkozókat áttekintve jól látszik: nem tudhatjuk, hogy mire lehet számítani.
Trump és Putyin kapcsolata határozottan kusza – régóta vizsgált, gyakran titokzatos, és soha nem teljesen értett, még Trump legközelebbi szövetségesei sem értik teljesen. Nyolc év telt el azóta, hogy a vezetők először ültek le együtt a németországi G20-csúcstalálkozó alkalmából, viszonyuk azóta is hullámzó – írja a CNN.
Trump az elmúlt években többször dicsérte Putyint és bizonyos nézeteit is osztotta, de olyan is volt, hogy dühében hirtelen lemondta a találkozókat, vagy arról beszélt, hogy nem tetszenek neki Putyin lépései.
Putyin pedig „bátor embernek” nevezte Donald Trumpot és gratulált a választási győzelméhez.
Putyin szerint Trump a kampányában békéről beszélt, és alkukötésre törekszik, ami pragmatikus hozzáállást tükröz. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Trump kevésbé kiszámítható, mint Biden vagy Kamala Harris, akiket korábban kiszámíthatóbbnak tartott.
A két elnök első hivatalos találkozójára a G20-ak csúcstalálkozóján került sor 2017. július 7-én a németországi Hamburgban.
A sajtónyilatkozatok után az amerikai és az orosz elnök a tervezett 30 percnél bő másfél órával hosszabban, 136 percen át tárgyalt egymással.
Trump akkor úgy nyilatkozott: „Abban bízunk, hogy nagyon sok pozitív dolog történik majd Oroszország, az Egyesült Államok és minden érintett számára. És megtiszteltetés itt lenni Önnel, köszönöm”.
Az orosz elnök a személyes találkozók fontosságát hangsúlyozta.
A telefonbeszélgetés kevés”
– jelentette ki Vlagyimir Putyin, ami a közelgő alaszkai csúcstalálkozóra nézve is fontos kijelentés.
Trump és Putyin második személyes találkozójára 2017. november 11-én került sor az Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján a vietnami Da Nangban. A találkozó legmeglepőbb hozománya az volt, hogy annak kapcsán, hogy vizsgálat folyt amiatt, hogy Oroszoroszág beavatkozott-e a 2016-os amerikai választásba, Trump így fogalmazott: „Valahányszor [Putyin] meglát, azt mondja: »Én nem tettem«, és én tényleg hiszem, hogy amikor ezt mondja nekem, komolyan is gondolja.”
A két világvezető közötti legjelentősebb találkozóra 2018. július 16-án, Helsinkiben került sor.
A nap egy kétórás, zártkörű találkozóval kezdődött Trump és Putyin között, amelyen csak tolmácsok vettek részt – sok részlet azóta sem derült ki a hosszas beszélgetésről.
A feszült helsinki csúcstalálkozót követően a vezetők 2018. december 1-jén, a Buenos Aires-i G20-csúcstalálkozó alatt szerveztek egy találkozót. Trump azonban a Twitteren meglepetésszerűen lemondta a találkozót, arra hivatkozva, hogy Oroszország lefoglalt három ukrán haditengerészeti hajót.
Bár a két vezető nyilvánosan nem találkozott a csúcstalálkozón, november 30-án a világ vezetőinek rendezett vacsora során négyszemközt beszéltek, más amerikai tisztviselők jelenléte nélkül.
Trump és Putyin Japánban szintén egy G20-csúcstalálkozón találkoztak, 2019. június 28-án. A találkozó jó hangulatban telt, és Putyin meghívta Trumpot, hogy vegyen részt Oroszország éves Győzelem Napi parádéján 2020-ban; Trump azonban végül nem vett részt az eseményen.