Trump

Mégsem halt meg Trump, inkább golfozni ment

9 perce
Olvasási idő: 5 perc
Donald Trump a Munka Ünnepén az amerikai dolgozók gazdasági érdekeire hívta fel a figyelmet, miközben az interneten találgatások jelentek meg tartózkodási helyéről és egészségi állapotáról. A pletykákat Trump szombaton gyorsan megcáfolta, amikor családjával a Trump National Golf Club Virginia-i pályáján jelent meg.
TrumppletykagolfpályaFehér Ház

A Fehér Ház helyettes szóvivője, Taylor Rogers a Fox Newsnak elmondta: Trump elnök szerint az amerikai dolgozók a gazdaság szíve és lelke, ezért olyan programot támogat, amely mindig őket helyezi előtérbe – a történelmi középosztályi adócsökkentésektől kezdve a közel 10 billió dolláros beruházásokig, amelyek magas fizetésű munkahelyeket teremtenek az egész országban.

Trump
A Nemzeti Gárda csapatai a Fehér Ház közelében (Fotó: Middle East Images/AFP/Mehmet Eser)

Gazdasági sikerek és új programok

A Trump-kormányzat a „Jólét Aranykorát” hirdeti: a munkahelyteremtést, a bérnövekedést, az új gyakornoki programokat és a szabályozások enyhítését emelték ki. A Fehér Ház adatai szerint idén több mint 183 ezer új gyakornok kezdett, 84 millió dollárt fordítottak új képzési támogatásokra, emellett AI akciótervet indítottak a dolgozók technológiai felkészítésére. Az adminisztráció a vállalati ígéreteket is bizonyítékként hozta fel: áprilisban az „Investing in America” eseményen az NVIDIA 500 milliárd dollárt ígért amerikai chipgyártásra, az Apple 500 milliárdot a gyárbővítésre, az IBM 150 milliárdot AI-kutatásra, a SoftBank pedig 700 milliárd dolláros infrastruktúra-projektet jelentett be.

Trump szerint a választás óta több mint 8 billió dollárnyi beruházást jelentettek be az amerikai cégek.

A Fehér Ház hangsúlyozta továbbá a 2025-ben tervezett félmillió új munkahelyet, a hajléktalan és veszélyeztetett veteránoknak szánt 61 millió dolláros támogatást, valamint a Munkaügyi Minisztérium egészségügyi költségeket csökkentő intézkedéseit.

Trump nyilvános megjelenése a találgatásoknak véget vetett

Az elmúlt napok azonban nem ezekről, hanem sokkal inkább az interneten terjedő pletykákról szóltak. Péntek éjszaka és szombat reggel a #WhereIsTrump és a #TrumpIsDead címkék futottak az X-en, mivel az elnök nyilvános programja üres volt, és újra felhasznált fotókon látszottak kisebb zúzódások. 

Az Account Buzzing Pop oldal szerint „Donald Trump napok óta nem jelent meg, a hétvégére sem volt ütemezve nyilvános programja.”

A találgatásokat Trump szombaton gyorsan megcáfolta: a Fehér Ház előtt és a Sterling-i Trump National Golf Clubban a családjával együtt látták, fehér pólóban és piros MAGA sapkában.

US President Donald Trump (R) and his granddaughter Kai Trump load the motorcade on the south lawn of the White House in Washington DC on August 30, 2025, as they head to Trump National golf course in Sterling, Virginia, (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Donald Trump és unokája, Kai Trump a Fehér Házban Washingtonban, 2025. augusztus 30-án (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Bár a Fehér Ház eredetileg a Munka Ünnepét Trump gazdasági eredményeinek kiemelésére szerette volna használni, a hétvége valószínűleg legalább annyira emlékezetes marad a golfpályán tett megjelenése és az internetes találgatások eloszlatása miatt is.

 

