Mégsem halt meg Trump, inkább golfozni ment

A Fehér Ház helyettes szóvivője, Taylor Rogers a Fox Newsnak elmondta: Trump elnök szerint az amerikai dolgozók a gazdaság szíve és lelke, ezért olyan programot támogat, amely mindig őket helyezi előtérbe – a történelmi középosztályi adócsökkentésektől kezdve a közel 10 billió dolláros beruházásokig, amelyek magas fizetésű munkahelyeket teremtenek az egész országban.

Gazdasági sikerek és új programok

A Trump-kormányzat a „Jólét Aranykorát” hirdeti: a munkahelyteremtést, a bérnövekedést, az új gyakornoki programokat és a szabályozások enyhítését emelték ki. A Fehér Ház adatai szerint idén több mint 183 ezer új gyakornok kezdett, 84 millió dollárt fordítottak új képzési támogatásokra, emellett AI akciótervet indítottak a dolgozók technológiai felkészítésére. Az adminisztráció a vállalati ígéreteket is bizonyítékként hozta fel: áprilisban az „Investing in America” eseményen az NVIDIA 500 milliárd dollárt ígért amerikai chipgyártásra, az Apple 500 milliárdot a gyárbővítésre, az IBM 150 milliárdot AI-kutatásra, a SoftBank pedig 700 milliárd dolláros infrastruktúra-projektet jelentett be.

Trump szerint a választás óta több mint 8 billió dollárnyi beruházást jelentettek be az amerikai cégek.

A Fehér Ház hangsúlyozta továbbá a 2025-ben tervezett félmillió új munkahelyet, a hajléktalan és veszélyeztetett veteránoknak szánt 61 millió dolláros támogatást, valamint a Munkaügyi Minisztérium egészségügyi költségeket csökkentő intézkedéseit.

Trump nyilvános megjelenése a találgatásoknak véget vetett

Az elmúlt napok azonban nem ezekről, hanem sokkal inkább az interneten terjedő pletykákról szóltak. Péntek éjszaka és szombat reggel a #WhereIsTrump és a #TrumpIsDead címkék futottak az X-en, mivel az elnök nyilvános programja üres volt, és újra felhasznált fotókon látszottak kisebb zúzódások.

Az Account Buzzing Pop oldal szerint „Donald Trump napok óta nem jelent meg, a hétvégére sem volt ütemezve nyilvános programja.”