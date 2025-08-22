Hírlevél

Rendkívüli

Nagyon dühös vagyok! - Donald Trump reagált Orbán Viktor levelére

A hírek szerint a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) munkatársai házkutatást tartanak John Boltonnál. Donald Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
Amerikai Egyesült ÁllamokTrumpFBI-ügynök

A friss hírek alapján jelenleg is házkutatás zajlik John Boltonnál. Donald Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója már korábban a célkeresztbe került, miután 2020-as könyvében az igazságügyi minisztérium szerint titkosított információkat osztott meg – írja a BBC.

FBI ügynökök Donald Trump volt tanácsadójának házánál
Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Néhány perccel a házkutatás előtt Kash Patel az FBI igazgatója közösségi oldalán azt írta: senki nem áll a törvények felett. 

Pam Bondi az Egyesült Államok legfőbb ügyésze közleményében megkövette az FBI vezetőjét és hangsúlyozta: Amerika biztonsága nem alku tárgya. 

Az ügynökök a hírek szerint több tucat iratot hoztak ki a házból dobozban, amik a feltételezések szerint a már említett titkosított információkkal kapcsolatos nyomozás bizonyítékaiként szolgálhatnak. 

 

