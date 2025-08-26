Hihetetlen kijelentést tett Donald Trump

Donald Trump hétfőn a Fehér Házban fogadta a dél-koreai elnököt, I Dzsemjongot, és az eseményen ismét szóba hozta kapcsolatát az észak-koreai vezetővel. Trump úgy fogalmazott: „Valamikor látni fogom őt. Várom, hogy lássam. Nagyon jó volt hozzám.” Az amerikai elnök hozzátette, hogy Kim Dzsongunt jobban ismeri, mint szinte bárki más, kivéve a nővérét.

Trump a Fehér Házban beszélt Kim Dzsongunról és a dél-koreai válságról. Az elnök szerint Phenjannal továbbra is fennáll a lehetőség új tárgyalásokra.

Fotó: AFP

Trump a korábbi ciklusa idején három alkalommal találkozott az észak-koreai diktátorral, és már akkor is többször hangoztatta, hogy „nagyszerű kapcsolat” fűzi hozzá.

Mindez annak ellenére hangzott el, hogy Észak-Korea nemzetközileg elszigetelt ország az atomfegyver- és rakétaprogramja miatt, ráadásul jelenleg Oroszország egyik legfontosabb támogatójának számít az Ukrajna elleni háborúban.

Phenjan Moszkvát katonákkal és fegyverekkel segíti.

Speaking alongside South Korean President Lee Jae Myung, Trump stated he would like to meet with North Korean leader Kim Jong Un in “the appropriate future,” adding, “I get along great with him,” as he recalled their first press conference.#CHANNEL8 pic.twitter.com/BlYZ2iXlls — Channel 8 English (@Channel8English) August 25, 2025

Trump és a dél-koreai politikai helyzet

Az amerikai elnök nemcsak Kim Dzsongunról beszélt, hanem a dél-koreai belpolitikát is bírálta. A találkozó előtt a Truth Social platformján azt írta:

Mi történik éppen Dél-Koreában? Úgy néz ki, mint egy politikai tisztogatás vagy forradalom. Ilyen körülmények között nem tudunk ott üzletet kötni.

Trump nem részletezte, mire alapozza kijelentéseit, de minden bizonnyal összefüggésben állhatott a hétvégén kiadott elfogatóparanccsal Han Dokszu volt miniszterelnök ellen. Han azzal a váddal szembesül, hogy segítette a leváltott elnököt, Jun Szogjolt a tavaly decemberben kihirdetett szükségállapotban és a hadiállapot bevezetésében.

Jun döntése politikai válságot okozott, amelynek következtében a parlament elmozdította hivatalából, és az alkotmánybíróság is megerősítette a döntést.

Trump szavai különösen kellemetlenek voltak az új dél-koreai elnök, I Dzsemjong számára, akit júniusban választottak meg. Az amerikai elnök ugyanakkor már más vezetőkkel szemben is élt éles kritikákkal a nyilvánosság előtt: februárban Volodimir Zelenszkijt bírálta, májusban pedig Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnököt vádolta meg a fehér farmerek elleni népirtással, amelyet Ramaphosa határozottan visszautasított.