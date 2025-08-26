Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálos húsevő féreg fertőzött meg egy embert

Trump

Hihetetlen kijelentést tett Donald Trump

12 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai elnök ismét Kim Dzsongunnal való kapcsolatáról beszélt, amikor a dél-koreai államfőt fogadta a Fehér Házban. Trump szerint újabb találkozó is elképzelhető a phenjani vezetővel, akivel már háromszor tárgyalt korábbi hivatali ciklusa alatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpKim Dzsong UnÉszak-Korea

Donald Trump hétfőn a Fehér Házban fogadta a dél-koreai elnököt, I Dzsemjongot, és az eseményen ismét szóba hozta kapcsolatát az észak-koreai vezetővel. Trump úgy fogalmazott: „Valamikor látni fogom őt. Várom, hogy lássam. Nagyon jó volt hozzám.” Az amerikai elnök hozzátette, hogy Kim Dzsongunt jobban ismeri, mint szinte bárki más, kivéve a nővérét.

Trump a Fehér Házban beszélt Kim Dzsongunról és a dél-koreai válságról. Az elnök szerint Phenjannal továbbra is fennáll a lehetőség új tárgyalásokra.
Trump a Fehér Házban beszélt Kim Dzsongunról és a dél-koreai válságról. Az elnök szerint Phenjannal továbbra is fennáll a lehetőség új tárgyalásokra.
Fotó: AFP

Trump a korábbi ciklusa idején három alkalommal találkozott az észak-koreai diktátorral, és már akkor is többször hangoztatta, hogy „nagyszerű kapcsolat” fűzi hozzá. 

Mindez annak ellenére hangzott el, hogy Észak-Korea nemzetközileg elszigetelt ország az atomfegyver- és rakétaprogramja miatt, ráadásul jelenleg Oroszország egyik legfontosabb támogatójának számít az Ukrajna elleni háborúban.

Phenjan Moszkvát katonákkal és fegyverekkel segíti.

Trump és a dél-koreai politikai helyzet

Az amerikai elnök nemcsak Kim Dzsongunról beszélt, hanem a dél-koreai belpolitikát is bírálta. A találkozó előtt a Truth Social platformján azt írta: 

Mi történik éppen Dél-Koreában? Úgy néz ki, mint egy politikai tisztogatás vagy forradalom. Ilyen körülmények között nem tudunk ott üzletet kötni.

Trump nem részletezte, mire alapozza kijelentéseit, de minden bizonnyal összefüggésben állhatott a hétvégén kiadott elfogatóparanccsal Han Dokszu volt miniszterelnök ellen. Han azzal a váddal szembesül, hogy segítette a leváltott elnököt, Jun Szogjolt a tavaly decemberben kihirdetett szükségállapotban és a hadiállapot bevezetésében.

 Jun döntése politikai válságot okozott, amelynek következtében a parlament elmozdította hivatalából, és az alkotmánybíróság is megerősítette a döntést.

Trump szavai különösen kellemetlenek voltak az új dél-koreai elnök, I Dzsemjong számára, akit júniusban választottak meg. Az amerikai elnök ugyanakkor már más vezetőkkel szemben is élt éles kritikákkal a nyilvánosság előtt: februárban Volodimir Zelenszkijt bírálta, májusban pedig Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnököt vádolta meg a fehér farmerek elleni népirtással, amelyet Ramaphosa határozottan visszautasított.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!