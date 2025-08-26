Hihetetlen kijelentést tett Donald Trump

Donald Trump hétfőn a Fehér Házban fogadta a dél-koreai elnököt, I Dzsemjongot, és az eseményen ismét szóba hozta kapcsolatát az észak-koreai vezetővel. Trump úgy fogalmazott: „Valamikor látni fogom őt. Várom, hogy lássam. Nagyon jó volt hozzám.” Az amerikai elnök hozzátette, hogy Kim Dzsongunt jobban ismeri, mint szinte bárki más, kivéve a nővérét.
Trump a korábbi ciklusa idején három alkalommal találkozott az észak-koreai diktátorral, és már akkor is többször hangoztatta, hogy „nagyszerű kapcsolat” fűzi hozzá.
Mindez annak ellenére hangzott el, hogy Észak-Korea nemzetközileg elszigetelt ország az atomfegyver- és rakétaprogramja miatt, ráadásul jelenleg Oroszország egyik legfontosabb támogatójának számít az Ukrajna elleni háborúban.
Phenjan Moszkvát katonákkal és fegyverekkel segíti.
Az amerikai elnök nemcsak Kim Dzsongunról beszélt, hanem a dél-koreai belpolitikát is bírálta. A találkozó előtt a Truth Social platformján azt írta:
Mi történik éppen Dél-Koreában? Úgy néz ki, mint egy politikai tisztogatás vagy forradalom. Ilyen körülmények között nem tudunk ott üzletet kötni.
Trump nem részletezte, mire alapozza kijelentéseit, de minden bizonnyal összefüggésben állhatott a hétvégén kiadott elfogatóparanccsal Han Dokszu volt miniszterelnök ellen. Han azzal a váddal szembesül, hogy segítette a leváltott elnököt, Jun Szogjolt a tavaly decemberben kihirdetett szükségállapotban és a hadiállapot bevezetésében.
Jun döntése politikai válságot okozott, amelynek következtében a parlament elmozdította hivatalából, és az alkotmánybíróság is megerősítette a döntést.
Trump szavai különösen kellemetlenek voltak az új dél-koreai elnök, I Dzsemjong számára, akit júniusban választottak meg. Az amerikai elnök ugyanakkor már más vezetőkkel szemben is élt éles kritikákkal a nyilvánosság előtt: februárban Volodimir Zelenszkijt bírálta, májusban pedig Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnököt vádolta meg a fehér farmerek elleni népirtással, amelyet Ramaphosa határozottan visszautasított.