Trump katonai akciót hagyott jóvá

Az amerikai elnök titokban jóváhagyta a katonai erő alkalmazását a latin-amerikai drogkartellek ellen, amelyeket az Egyesült Államok külföldi terrorszervezetnek minősített. Trump célja, hogy az amerikai hadsereg közvetlenül is felléphessen a kábítószer-kereskedelemmel és erőszakkal foglalkozó bűnszervezetekkel szemben.

Trump hadsereget vetne be a latin-amerikai drogkartellek ellen, miután külföldi terrorszervezetnek minősítette őket.

Fotó: AFP

A New York Times beszámolója szerint az akció keretében a hadsereg többek között a venezuelai diktátor, Nicolás Maduro irányítása alatt álló Cartel de Los Soles működését is felszámolná.

Az elnök elhatározta, hogy nemcsak szétveri, hanem teljesen meg is semmisíti Maduro Cartel de Los Soles nevű bűnszervezetét, és felszámolja tevékenységüket a nyugati féltekén

– mondta a Fehér Házhoz közel álló forrás a New York Postnak.

Trump célja a kartellek teljes felszámolása

A Fehér Ház tájékoztatása szerint a fellépést több szövetségi szerv összehangoltan végzi, köztük a Védelmi Minisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Belbiztonsági Minisztérium, a Nemzeti Hírszerzés igazgatójának hivatala és a Pénzügyminisztérium.

Trump elnök legfőbb prioritása a haza védelme, ezért hozta meg a bátor döntést, hogy több kartellt és bandát külföldi terrorszervezetnek minősítsen

– közölte Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes szóvivője a Fox News Digitalnak. A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum pénteken leszögezte, hogy az amerikai hadsereg nem lép be Mexikó területére.

Semmi köze nincs Mexikó területéhez

– mondta.

Ez az ő országukhoz kapcsolódik. Nem érinti a mi területünket.

A katonai nyomásgyakorlás nem új Trump politikájában

Trump korábban is beszélt arról, hogy katonai erőt vetne be a drogkartellek megállítására, valamint magas rangú tagjaikat szankcionálta. A Cartel del Noreste – Mexikó egyik legerőszakosabb szervezete – már korábban felkerült a külföldi terrorszervezetek listájára.

Az elnök gazdasági nyomásgyakorlást is alkalmazott: a vámemelés fenyegetésével rávette Mexikót és Kanadát, hogy aktívan vegyenek részt az ember- és kábítószer-csempészet elleni fellépésben.

A venezuelai elnök, Nicolás Maduro ellen pedig az amerikai igazságügyi tárca 50 millió dolláros nyomravezetői díjat tűzött ki.

Maduro olyan külföldi terrorszervezeteket használ, mint a Tren de Aragua, a Sinaloa és a Cartel de Los Soles, hogy halálos erőszakot hozzon országunkba

– mondta Pam Bondi főügyész.

Ő a világ egyik legnagyobb drogcsempésze, és fenyegetést jelent nemzetbiztonságunkra.

A Fehér Ház már Trump hivatalba lépése után néhány héttel bejelentette 29 mexikói kartelltag kiadatását.

Az előző kormányzat hagyta, hogy ezek a bűnözők szabadon garázdálkodjanak a világban. A Trump-kormányzat terroristának nyilvánítja ezeket a gazembereket, mert azok, és igazságot követel az amerikai nép számára

– állt a közleményben.