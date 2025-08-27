Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Trump

NATO-nagykövet: Trump kezében van a béke kulcsa

52 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A NATO amerikai nagykövete szerint elkezdődtek a mozgások a háborús frontok mögött. Trump közvetítői szerepe révén most valódi esély mutatkozhat arra, hogy Oroszország és Ukrajna között tárgyalás induljon a békéről. A nagykövet szerint csak az elnök aktív részvétele hozhat eredményt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpbéketárgyalásNATO

„Trump kezében van az összes lap” – jelentette ki Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a Newsmax televíziós csatornának adott interjúban. A diplomata szerint az ukrajnai béketárgyalások jelenlegi állása mellett kizárólag Trump elnök képes olyan nyomást gyakorolni a felekre, amely elmozdíthatja a folyamatokat a megállapodás irányába. Hangsúlyozta: az elnök máris fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy Oroszország és Ukrajna tárgyalóasztalhoz üljön.

Trump lehet a fordulat embere az ukrajnai háborúban. A NATO nagykövete szerint csúcstalálkozó is jöhet, ha folytatódik a kommunikáció.
Trump lehet a fordulat embere az ukrajnai háborúban. A NATO nagykövete szerint csúcstalálkozó is jöhet, ha folytatódik a kommunikáció.
Fotó: AFP

Trump újraindítaná a béketárgyalásokat

Whitaker rámutatott, hogy bár Moszkva és Kijev továbbra is keményen ragaszkodik alapvető követeléseihez, a felszín alatt már elindult a kommunikáció. 

Foglyokat cserélnek, alacsonyabb szinten folyik némi párbeszéd, de a megállapodáshoz mindkét félnek akarnia kell azt

– mondta a nagykövet. Hozzátette: 

Úgy tűnik, Oroszország még mindig többet akar, mint amit Ukrajna elfogadna. Ugyanakkor beszélgetések zajlanak.

A NATO-nagykövet szerint Trump a múlt héten két fontos egyeztetést is folytatott: 

Pénteken és hétfőn is voltak megbeszélései, hogy megteremtse a feltételeket a párbeszédhez.

Whitaker azt is kiemelte, hogy Trump más országokkal szembeni szankciós politikáját is latba vetheti: 

Ő tarifákat, másodlagos szankciókat vetett ki Indiára. És ugyanezt megteheti más államokkal is, amelyek orosz olajat vásárolnak.

Trump nélkül nincs előrelépés

Whitaker szerint az elnök részvétele nélkül nem lehet áttörést elérni a háborús konfliktusban. Bár az orosz és ukrán elnök személyes találkozójára egyelőre kevés esély mutatkozik – 

Nem kedvelik egymást, tényleg

– idézte Trump szavait –, a háttérfolyamatok alapján már most is érzékelhető, hogy közeledés történik. A nagykövet ugyanakkor figyelmeztetett: a halogatás újabb életeket követelhet. 

A gyilkolásnak véget kell vetni, a vérontásnak véget kell vetni. Ez egy húsdaráló. Több ezer katona hal meg naponta, ráadásul civilek is Ukrajna nagyvárosaiban

– fogalmazott. Véleménye szerint már csak idő kérdése az orosz–ukrán háború lezárása, és „minél előbb, annál jobb”. Whitaker végül úgy összegzett: 

Bár frusztráló, hogy ilyen közel vagyunk, mégis ilyen távol, még mindig van lehetőség jó kommunikációra és akár egy csúcstalálkozóra is a két vezető között, hogy lezárják ezt a háborút.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!