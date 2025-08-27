NATO-nagykövet: Trump kezében van a béke kulcsa

„Trump kezében van az összes lap” – jelentette ki Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a Newsmax televíziós csatornának adott interjúban. A diplomata szerint az ukrajnai béketárgyalások jelenlegi állása mellett kizárólag Trump elnök képes olyan nyomást gyakorolni a felekre, amely elmozdíthatja a folyamatokat a megállapodás irányába. Hangsúlyozta: az elnök máris fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy Oroszország és Ukrajna tárgyalóasztalhoz üljön.
Whitaker rámutatott, hogy bár Moszkva és Kijev továbbra is keményen ragaszkodik alapvető követeléseihez, a felszín alatt már elindult a kommunikáció.
Foglyokat cserélnek, alacsonyabb szinten folyik némi párbeszéd, de a megállapodáshoz mindkét félnek akarnia kell azt
– mondta a nagykövet. Hozzátette:
Úgy tűnik, Oroszország még mindig többet akar, mint amit Ukrajna elfogadna. Ugyanakkor beszélgetések zajlanak.
A NATO-nagykövet szerint Trump a múlt héten két fontos egyeztetést is folytatott:
Pénteken és hétfőn is voltak megbeszélései, hogy megteremtse a feltételeket a párbeszédhez.
Whitaker azt is kiemelte, hogy Trump más országokkal szembeni szankciós politikáját is latba vetheti:
Ő tarifákat, másodlagos szankciókat vetett ki Indiára. És ugyanezt megteheti más államokkal is, amelyek orosz olajat vásárolnak.
Whitaker szerint az elnök részvétele nélkül nem lehet áttörést elérni a háborús konfliktusban. Bár az orosz és ukrán elnök személyes találkozójára egyelőre kevés esély mutatkozik –
Nem kedvelik egymást, tényleg
– idézte Trump szavait –, a háttérfolyamatok alapján már most is érzékelhető, hogy közeledés történik. A nagykövet ugyanakkor figyelmeztetett: a halogatás újabb életeket követelhet.
A gyilkolásnak véget kell vetni, a vérontásnak véget kell vetni. Ez egy húsdaráló. Több ezer katona hal meg naponta, ráadásul civilek is Ukrajna nagyvárosaiban
– fogalmazott. Véleménye szerint már csak idő kérdése az orosz–ukrán háború lezárása, és „minél előbb, annál jobb”. Whitaker végül úgy összegzett:
Bár frusztráló, hogy ilyen közel vagyunk, mégis ilyen távol, még mindig van lehetőség jó kommunikációra és akár egy csúcstalálkozóra is a két vezető között, hogy lezárják ezt a háborút.