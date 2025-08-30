Vad ötlettel állt elő Trump, a brüsszeliták és Zelenszkij szimultán borultak ki tőle

A lap forrásai szerint Trump a múlt héten, a Fehér Házban tartott találkozón – amelyen európai vezetők és az ukrán elnök is részt vett – azt indítványozta, hogy Kína küldjön békefenntartókat az 1300 kilométer hosszú frontvonal mentén kialakítandó semleges övezet felügyeletére, a békés rendezés részeként – idézte a lapot az Unian.

A Financial Times értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök azt javasolta, hogy kínai katonákat küldjenek békefenntartóként a háború után Ukrajnába (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Trump valójában nem tett ilyen javaslatot?

Egy magas rangú Trump-kormányzati tisztviselő azonban cáfolta a hírt: „Ez hazugság” – mondta, hozzátéve, hogy a kínai békefenntartók kérdése egyáltalán nem került szóba.

Az ötlet állítólag ellenállást váltott ki több európai fővárosban, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is korábban elutasította, mivel Kína kritikus támogatást nyújt Oroszország katonai műveleteihez.

Amerikai, ukrán és európai katonai, illetve politikai vezetők ugyanakkor megvitatták egy olyan struktúra lehetőségét, amelyben semleges békefenntartók által felügyelt demilitarizált övezet jönne létre – a rendezés első lépéseként.

Kína korábban jelezte, hogy kész „konstruktív szerepet” vállalni a háború rendezésében, miután Oroszország felvetette: Peking akár az ukrán békemegállapodás egyik garanciavállalója is lehetne. A kínai külügyminisztérium azonban a héten közölte, hogy a sajtóban megjelent hírek Peking állítólagos ajánlatáról, miszerint részt venne az ukrán békefenntartásban, „nem felelnek meg a valóságnak” – írja az Unian.

Zelenszkij korábban világossá tette, hogy nem támogatja a kínai hadsereg békefenntartó szerepvállalását.

„Miért kellene Kínának részt vennie a garanciákban? Először is, Kína a háború kezdetétől fogva nem segített megállítani ezt a konfliktust. Másodszor, Kína Oroszországnak kedvezett azzal, hogy megnyitotta számára a drónpiacot” – fogalmazott az ukrán elnök.

Áprilisban Zelenszkij azzal vádolta Pekinget, hogy fegyvereket szállít Oroszországnak és segíti azok gyártását. Hozzátette: Kína semmit sem tett annak érdekében, hogy megakadályozza Oroszországot kínai állampolgárok toborzásában az ukrajnai harcokhoz. Az ukrán hírszerzés által bemutatott bizonyítékok szerint legalább 155 ilyen toborzott katona már a frontvonalra került.