Trump nem viccel, tengerészgyalogosokat küld a kartellekre

Jelentős katonai erőket vezényel Latin-Amerika vizeire a drogkartellek elleni küzdelem jegyében az Egyesült Államok. Donald Trump amerikai elnök kormánya mintegy négyezer tengerészgyalogost vet be a régióban – írja a The Postmillennial a CNN-re hivatkozva.

Donald Trump kormánya kiemelt figyelmet szentel a latin-amerikai drogkartelleknek (Fotó: AFP)

Két amerikai védelmi tisztviselő a hírcsatornának elmondta, hogy a lépés egy szélesebb körű misszió része, amelynek célja a katonai erőforrások felkészítése a kábítószer-kartellek elleni küzdelemre. Egy harmadik, a tervekkel tisztában lévő személy a hírügynökségnek elmondta, hogy a további katonai erőforrások „a régióban működő, különleges kábítószer-terrorista szervezetek által az Egyesült Államok nemzetbiztonságára jelentett fenyegetésekkel szemben hivatottak fellépni”.

A műveletben részt vesz a Jima Kétéltű Készenléti Csoport (ARG) és a 22. Tengerészgyalogos Expedíciós Egység, amelyek az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának irányítása alá kerülnek. A misszió előkészítése már három hete folyamatban van.

Az amerikai haderő impozáns arzenált vonultat fel a térségben: P8 Poseidon felderítő repülőgép, atomtengeralattjáró, több romboló és egy irányított rakétákkal felszerelt cirkáló is csatlakozik a művelethez. Bár a hivatalos kommunikáció szerint az erődemonstráció elsődleges célja az elrettentés, a katonai eszközök jelenléte lehetővé teszi a gyors beavatkozást, amennyiben Trump elnök erre utasítást ad.

A tengerészgyalogság szóvivője megerősítette, hogy a bevetésre kerülő egységek „készen állnak a törvényes parancsok végrehajtására és a harci parancsnokok támogatására a felmerülő igények szerint”.

Pete Hegseth védelmi miniszter korábbi memoranduma világosan meghatározta a Pentagon feladatait: „határaink lezárása, az invázió különböző formáinak visszaverése, beleértve a tömeges illegális migrációt, a kábítószer-kereskedelmet, az embercsempészetet és -kereskedelmet, valamint egyéb bűnözői tevékenységeket, továbbá az illegális bevándorlók kitoloncolása a Belbiztonsági Minisztériummal együttműködve”.

A jelek szerint Donald Trump amerikai elnök komolyan gondolja a latin-amerikai drogkartellek elleni fellépést. A New York Times múlt heti beszámolója szerint az elnök már alá is írta azt a direktívát, amely felhatalmazza a Pentagont katonai erő alkalmazására egyes kartellek ellen.