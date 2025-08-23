Nagytakarítás – Trump nekilátott rendet rakni az USA portáján

Az elkövetkezendő időszakban az amerikai elnök döntése nyomán több államban is bekacsolódik a Nemzeti Gárda a társzervek munkájába az illegális bevándorlás és a bűnözés elleni küzdelem során. Donald Trump választási ígéreteihez tartozott a migráció és a bűnözés visszaszorítása az elnök pedig most állja is a szavát.

Dondald Trump betartja ígéreteit

Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A FOX News által megszerzett dokumentumok kapcsán a New York Post arról ír, hogy a tervek szerint Alabamában, Arkansasban, Floridában, Georgiában, Idahóban, Indianában, Iowában, Louisianában, Nebraskában, Nevadában, Új-Mexikóban, Ohióban, Dél-Karolinában, Dél-Dakotában, Tennessee-ben, Texasban, Utahban, Virginiában és Wyomingban zajlanak majd mozgósítások.

A hírek szerint Texasban lesz jelen a Nemzeti Gárda a legnagyobb létszámban.

A jelenlegi tervek szerint augusztustól szeptemberig zajlik majd a művelet, azonban ezt az intervallumot azonban később akár ki is tolhatja majd amennyiben a Belbiztonsági Minisztérium szükségesnek látja azt. A döntés kapcsán többen is rávilágítottak, hogy a Bevándorlási Hivatal (ICE) kezdi erőforrásait és törvényes kereteit kimeríteni, így mindenképp szükség van társszervek – beleértve a Nemzeti Gárda – segítségére is.

Trump Washingtonban kezdte, de közel sincs vége

Az amerikai elnök nemrég sajtótájékoztatón jelentette be Gianni Infantino FIFA elnökkel, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság sorsolását az amerikai fővárosban tartják majd. Ennek kapcsán Donald Trump hangsúlyozta, hogy amióta átvette az irányítást a Fehér Házban Washington sokkal biztonságosabb lett, a bűnözés 85 százalékkal csökkent. Ennek apropóján egyébként az elnök megköszönte a Nemzeti Gárda munkáját, akik az utcán segítenek fenntartani a rendet a rendőrségnek.

Trump pedig úgy fest még ezekkel a számokkal sem elégedett.

A kormánya célja ugyanis a washingtoni művelet más államokra való kiterjesztése. Pénteken az Ovális Irodában Trump azt mondta: „Azt hiszem, Chicago lesz a következő. És aztán segítünk New Yorknak is” – mondta az elnök.