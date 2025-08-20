A világ első embere Orbánt hívta: Putyin és Zelenszkij béketárgyalása Budapestre jöhet?

Donald Trump amerikai elnök hétfőn Washingtonban, a Fehér Házban tartott tanácskozást követően telefonon hívta fel Orbán Viktort, miután korábban Vlagyimir Putyinnal is egyeztetett. A Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel folytatott megbeszélésen azt kérték az amerikai elnöktől, hogy próbálja befolyásolni a magyar kormányfőt, aki továbbra is blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, írja a Bloomberg.

Trump telefonon kereste Orbánt az ukrán uniós tagság miatt. A magyar kormányfő szerint a csatlakozás nem jelent biztonsági garanciát és veszélyes.

Fotó: AFP

Trump és Orbán telefonon tárgyalt

A hívásról kiszivárgott információk szerint Magyarország jelezte, kész lenne otthont adni egy következő találkozónak, amelyen Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij egyeztetne.

Trump a beszélgetés után közölte, hogy egy orosz–ukrán vezetői szintű találkozót szeretne összehívni, amelyet egy háromoldalú egyeztetés követne, s ezen ő maga is részt venne.

A helyszín és az időpont egyelőre nem ismert. A magyar miniszterelnök másnap a Facebookon jelezte, hogy a nyomásgyakorlás ellenére sem változtat álláspontján.

Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes

– írta Orbán Viktor.

Hosszú tárgyalások után jött a hívás

Trump és Orbán beszélgetése azt követően történt, hogy az amerikai elnök órákon keresztül tárgyalt Zelenszkijjel és több európai vezetővel.

A találkozó célja az volt, hogy közös stratégiát alakítsanak ki a békefolyamatra.

Az egyeztetés néhány nappal azután zajlott, hogy Trump Alaszkában személyesen is találkozott Putyinnal.