Trumpnak elege van? Egészen megdöbbentő dolgot mondott

Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján – Donald Trump véleményét ismertetve – kifejtette, hogy a két ország nagyon régóta áll egymással háborúban, így Oroszország támadást intézett Kijev ellen, és hasonlóképpen Ukrajna az orosz olajfinomító kapacitásokat támadta. A szóvivő szavai szerint az ukrán támadások augusztus során az orosz finomítói kapacitások ötödét tették használhatatlanná.

Karoline Leavitt ismertette Trump álláspontját az orosz–ukrán csapásokról

Fotó: LENIN NOLLY / NurPhoto

Ukrán dróncsapás ért több orosz olajfinomítót

Kijev az orosz invázió 2022-es kezdete óta több tucat olajfinomítót, olajraktárt és hadiipari létesítményt vett célba, hogy megbénítsa Moszkva háborús erőfeszítéseit. Eközben Oroszország legutóbbi támadásai az ukrán fővárosban lakóépületeket értek, amelyekben több civil életét vesztette vagy megsérült – írja a The Kyiv Independent.

„Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak” – fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy

talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze.

Hozzátette, hogy Donald Trump elnök „mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét (...) de a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását”. A sajtótájékoztatón Karoline Leavitt bejelentette, hogy

Donald Trump szeptember 22-én New Yorkba utazik, ahol a következő napon felszólal az ENSZ-közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán.

Trump rendet tett Washington D. C.-ben

A szóvivő a szövetségi kormány közbiztonsági intézkedéseinek eddigi eredményeiről is beszélt, és azt mondta, hogy az augusztus 11-én bejelentett, a fővárosra, Washington D.C.-re vonatkozó rendvédelmi lépések nyomán csaknem 1300 letartóztatást hajtottak végre a hatóságok. Szavai szerint a bűnelkövetés összesen csaknem ötödével – 19 százalékkal – csökkent, ezen belül az erőszakos bűncselekmények száma 30 százalékkal mérséklődött. Az emberölések száma több mint felével – 57 százalékkal – csökkent, és az erőszakos autórablások száma kétharmaddal visszaesett azóta, hogy a Nemzeti Gárda egységeit az utcákra vezényelték és a szövetségi kormány átvette az irányítást a főváros rendőrsége felett – mondta Karoline Leavitt.