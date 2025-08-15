Alaszkára figyel a világ: Donald Trump Vlagyimir Putyinnal tárgyal

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök gépe magyar idő szerint péntek este kilenc óra körül landolt Alaszkában, Anchorage-ben, a csúcstalálkozó helyszínén. Az Air Force One fedélzetén az elnök mellett érkezik az amerikai delegáció is: Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe CIA igazgató, Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Steve Witkoff az amerikai elnök különmegbízottja is. Az orosz elnök delegációjában helyet kapott Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője.

A két elnök gépeikről leszállva a kifutópályán találkozott.

Trump and Putin met and shook hands



A két elnök innen indult tárgyalásuk helyszínére.

Korábban Donald Trump kabinetfőnök-helyettese, Dan Scavino osztott meg egy videót a közösségi oldalán.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség pedig az orosz elnöki delegáció gépéről osztott meg egy videót.

