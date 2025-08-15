Hírlevél

Rendkívüli

Trump és Putyin is megérkezett Alaszkába - videó

Donald Trump

Alaszkára figyel a világ: Donald Trump Vlagyimir Putyinnal tárgyal

Az egész világ feszülten várta Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját. Az orosz és az amerikai elnök Alaszkában találkozik, ahol az amerikai–orosz kapcsolatok mellett legfontosabb témájuk az orosz–ukrán háború rendezésének lehetősége lesz.
Donald TrumpVlagyimir Putyincsúcstalálkozó

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök gépe magyar idő szerint péntek este kilenc óra körül landolt Alaszkában, Anchorage-ben, a csúcstalálkozó helyszínén. Az Air Force One fedélzetén az elnök mellett érkezik az amerikai delegáció is: Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe CIA igazgató, Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Steve Witkoff az amerikai elnök különmegbízottja is. Az orosz elnök delegációjában helyet kapott Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője.

US President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin on the tarmac after they arrived at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. Putin is in Alaska at the invitation of Trump in his first visit to a Western country since he ordered the 2022 invasion of Ukraine that has killed tens of thousands of people. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A két elnök gépeikről leszállva a kifutópályán találkozott.

 A két elnök innen indult tárgyalásuk helyszínére. 

Korábban Donald Trump kabinetfőnök-helyettese, Dan Scavino osztott meg egy videót a közösségi oldalán. 

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség pedig az orosz elnöki delegáció gépéről osztott meg egy videót. 

Cikkünk frissül...

 

