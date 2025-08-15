Trump és Putyin egy asztalnál – a szakértő elmondta, mi lesz

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Trump szerint Putyin kész megállapodni Ukrajnáról, emiatt augusztus 15-én, magyar idő szerint 21 óra körül sor kerül az amerikai–orosz-csúcsra. A tárgyalások helyszíne az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson katonai bázis lesz. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója a Trump–Putyin-találkozó kapcsán nyilatkozott.
A szakértő szerint alapvetően négy lehetséges forgatókönyv van, ami kibontakozhat, az egyik forgatókönyv, hogy megegyeznek, a második eshetőség, hogy nem történik semmi. A harmadik forgatókönyv, hogy negatív kimenetele lesz a találkozónak: összevesznek, vagy olyan eredmény nélkül zárul a találkozó, hogy Trump élni fog a korábbi ultimátumával és szankciókkal lép fel Moszkvával szemben. A negyedik opció, – ami a mainstream sajtóban is megjelent – hogy olyan alkut kötnek az elnökök, ami az ukrán pozíciók feladásával jár és amit megpróbálnak majd Ukrajnára kényszeríteni. Ezek az opciók a skála különböző végein helyezkednek el, eltérő valószínűséggel.
Az igazság az, hogy ha más találkozókat, – legmagasabb szintű találkozókat – nézzük az elmúlt évtizedekből, akkor azok soha nem jártak azonnali eredménnyel. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy nem lesz eredménye a találkozónak.
– latolgatta a lehetséges forgatókönyvek esélyeit a szakértő. Ezután kiemelte, hogy már önmagában eredmény az, hogy van kommunikáció a felek között, hogy a legmagasabb szinten találkoznak, egyeztetnek. A szakmai igazgató szerint nem az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a tárgyalások végeztével felállnak az asztaltól és holnaptól béke lesz Ukrajnában. Sokkal inkább arról van szó, hogy
felmérik egymás pozícióit, a kompromisszumkészséget, és ha minden jól megy, akkor folytatódni fog a diplomácia, ez a tárgyalássorozat a következő hónapokban.
Annak kapcsán, hogy Szergej Lavrov állítólag szovjetuniós felsőben adott interjút Alaszkában, Bendarzsevszkij Anton azt mondta ezzel lehet, hogy az Oroszországot ért vádakra próbál reagálni Lavrov.
A vád pedig az, hogy Oroszország a Szovjetuniót próbálja feltámasztani, és ugyanilyen birodalmi paradigmában él. Lavrov pedig erre játszik rá azzal, hogy megjelenik egy ilyen szovjet pólóban.
Ezután elmondta, hogy Lavrov nem egy ideológus. Ő nem az, aki kiállna valamiféle kommunista elvért, vagy ideológiáért, az orosz külügyminiszter egy diplomata.
Valószínűleg ez egy fricska, egy üzenet, de nem arról árulkodik, hogy Szergej Lavrov a Szovjetunióban hisz, (...) ez egyszerűen az ő üzenetének a része.
A szakértő szerint a legvalószínűbb az összes forgatókönyv közül, hogy nem születik megállapodás – aminek az esélyét 50 százalékra taksálta. Arra a kérdésre, hogy egy eredménytelen találkozó esetén Trump betartja-e az újabb orosz szankciókról szóló ígéretét, azt felelte, hogy más irányból közelítené meg ezt a témát: ha Donald Trump meg akarta volna fosztani Ukrajnát az amerikai támogatástól, akkor azt már megtette volna.
Ugyanez igaz a szankciókra is, hogyha Donald Trump másodlagos szankciókat akart volna bevezetni Oroszországgal szemben, – amiért Oroszország még mindig nem tesz eleget az ő diplomáciai erőfeszítéseinek – akkor azt már megtette volna.
– emelte ki Bendarzsevszkij. Úgy folytatta, hogy az amerikai elnök azért nem teszi meg ezeket a lépéseket, mert Ukrajna támogatásának megvonása jó eséllyel Ukrajna katonai összeomlásával járna, és Ukrajna egy partner, egy szövetséges az Egyesült Államok számára. Trump próbál távolságot tartani elődjétől, Joe Bidentől, és azt mondja, hogy ez az ő háborúja, de bizonyos megállapodásokat még maga Trump kötött Zelenszkijjel az első elnöksége során, tehát
Ukrajna igenis amerikai partner.
– hangsúlyozta. Az Egyesült Államok pedig nyilván nem akarhatja a partnerei összeomlását, bukását.
Donald Trump az augusztus 15-én esedékes tárgyalást egy sakkjátszmához hasonlította, és elmondta, hogy ha előrelépés nélkül zárul az amerikai–orosz-csúcs, akkor nyitott lesz további szankciók bevezetésére Oroszország ellen. A belengetett szankciókról a Magyar Nemzet írt bővebben.
A belengetett új orosz szankciók kapcsán az elemző elmondta, hogy ez egy nehéz kérdés: ha Donald Trump be akarta volna vezetni a szankciókat, már megtette volna, azért nem tette meg, mert az eddigi amerikai politika, Joe Biden politikája nem vezetett eredményre.
A szankciókból nem lett orosz összeomlás, a szankciók nem zárták le az orosz–ukrán háborút, és most, hogyha Donald Trump ugyanerre az útra lép rá, akkor ez vélhetően ugyanúgy egy zsákutca lesz. És azért nem vezette be eddig a szankciókat, csak beleengedte a lehetőséget, hogy nyomást gyakoroljon (Oroszországra).
– fejtette ki a szakmai igazgató, aki szerint most az a kérdés, hogy Vlagyimir Putyin mennyire veszi be ezt. Másrészt, ha Trump a szankciók eszközéhez nyúlna, akkor ezzel a lépéssel egyúttal bezárná a kommunikációs csatornákat Oroszországgal. Emellett az igazgató szerint fontos kitérni arra, hogy az amerikai gazdaságra és az amerikai szövetségesekre nézve is komoly veszteséget eredményeznének ezek a szankciók.
A szakértő szerint a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy közvetlen eredménye nem lesz az alaszkai tárgyalásoknak, de a felek normális hangnemű egyeztetést fognak folytatni, aminek a vége egy olyan közlemény lesz, hogy megtették a szükséges lépéseket a béke irányába. A tárgyalások pedig folytatódni fognak, és így nem is lesznek új szankciók Washington részéről.
Nyilván itt minden lehetséges, lehet, hogy lesznek szankciók, lehet, hogy lesz megegyezés. De a legvalószínűbb az, hogy nem lesz (újabb orosz) szankció és inkább a tárgyalások következő lépéseként értelmezhető ez a találkozó.
– latolgatta.
Az eddigi orosz–ukrán béketárgyalások kapcsán elmondta, hogy az oroszok mereven elzárkóztak attól, hogy leüljenek legmagasabb szinten egyeztetni. Az orosz narratíva az, hogy amíg nem lesz egy konkrétan leegyeztetett béketerv, addig nem ülnek le a legmagasabb szinten tárgyalni. Az ukránok azt hangoztatják, hogy azért nem lehetett eddig béke, és azért volt már többkörös találkozó, például Szaúd-Arábiában, vagy Isztambulban az ukrán és az orosz delegáció között, mert az orosz delegáció egyszerűen nincs felhatalmazva bizonyos döntések meghozatalára.
Az egyetlen ember, aki ezeket a döntéseket meg tudja hozni, az maga Vlagyimir Putyin. Vagyis akkor lesz eredményes egy béketárgyalás, hogyha a legmagasabb szinten leül tárgyalni Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin
– fejtette ki álláspontját. Az orosz narratíva szerint előbb ki kell dolgozni a formátumot, ki kell dolgozni a feltételrendszert, és Zelenszkij és Putyin találkozója csak szentesíteni fogja ezeket az előre leegyeztetett feltételeket, „csak” le fogja zárni ezeket a tárgyalásokat. Jelenleg azonban mély szakadék van az orosz és az ukrán álláspont között.
Kérdés, hogy Donald Trump rá tudja-e bírni valamivel Putyint, hogy felhagyjanak ezzel az orosz narratívával, és létrejöjjön egy ilyen találkozó (az orosz és az ukrán elnök között)
– emelte ki. Az igény meglenne egy ilyen találkozóra és már az is fontos előrelépés, hogy a felek már nem zárják ki a személyes találkozó lehetőségét. Vlagyimir Putyin már nem hangoztatja, hogy Zelenszkij illegitim vezető és már Zelenszkij se mondja azt, hogy nem fog találkozni Putyinnal, pedig Ukrajnában, 2022-ben még rendeletben is foglalták, hogy nem fognak a jelenlegi orosz vezetéssel leülni tárgyalni. A szakmai igazgató elmondta, hogy ez előrelepés a probléma rendezésére, de továbbra is messze vannak az orosz–ukrán álláspontok és lehet, hogy Donald Trumpon fog múlni, hogy összejön-e egy ilyen találkozó vagy sem.
Zárásként az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója elmondta, hogy a várakozásokat mindenképp hűtené, mivel a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy nem hoz áttörést a találkozó.
A találkozótól nem érdemes csodát várni, de mindenképpen egy lépés a háborús konfliktus rendezésének irányába, és bízhatunk abban, hogy az elmúlt hónapokban elindított folyamat egyszer be fog érni, ami a háború végét fogja eredményezni. Valószínűleg azonban ez nem holnap fog bekövetkezni
– zárta sorait Bendarzsevszkij Anton.