Trump és Putyin egy asztalnál – a szakértő elmondta, mi lesz

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Trump szerint Putyin kész megállapodni Ukrajnáról, emiatt augusztus 15-én, magyar idő szerint 21 óra körül sor kerül az amerikai–orosz-csúcsra. A tárgyalások helyszíne az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson katonai bázis lesz. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója a Trump–Putyin-találkozó kapcsán nyilatkozott.

Trump és Putyin ma este Alaszkában ül tárgyalóasztalhoz

Fotó: CHRISTOPHER FURLONG / POOL/AFP

Négy forgatókönyv, más-más valószínűségek

A szakértő szerint alapvetően négy lehetséges forgatókönyv van, ami kibontakozhat, az egyik forgatókönyv, hogy megegyeznek, a második eshetőség, hogy nem történik semmi. A harmadik forgatókönyv, hogy negatív kimenetele lesz a találkozónak: összevesznek, vagy olyan eredmény nélkül zárul a találkozó, hogy Trump élni fog a korábbi ultimátumával és szankciókkal lép fel Moszkvával szemben. A negyedik opció, – ami a mainstream sajtóban is megjelent – hogy olyan alkut kötnek az elnökök, ami az ukrán pozíciók feladásával jár és amit megpróbálnak majd Ukrajnára kényszeríteni. Ezek az opciók a skála különböző végein helyezkednek el, eltérő valószínűséggel.

Az igazság az, hogy ha más találkozókat, – legmagasabb szintű találkozókat – nézzük az elmúlt évtizedekből, akkor azok soha nem jártak azonnali eredménnyel. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy nem lesz eredménye a találkozónak.

– latolgatta a lehetséges forgatókönyvek esélyeit a szakértő. Ezután kiemelte, hogy már önmagában eredmény az, hogy van kommunikáció a felek között, hogy a legmagasabb szinten találkoznak, egyeztetnek. A szakmai igazgató szerint nem az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a tárgyalások végeztével felállnak az asztaltól és holnaptól béke lesz Ukrajnában. Sokkal inkább arról van szó, hogy

felmérik egymás pozícióit, a kompromisszumkészséget, és ha minden jól megy, akkor folytatódni fog a diplomácia, ez a tárgyalássorozat a következő hónapokban.

Annak kapcsán, hogy Szergej Lavrov állítólag szovjetuniós felsőben adott interjút Alaszkában, Bendarzsevszkij Anton azt mondta ezzel lehet, hogy az Oroszországot ért vádakra próbál reagálni Lavrov.

A vád pedig az, hogy Oroszország a Szovjetuniót próbálja feltámasztani, és ugyanilyen birodalmi paradigmában él. Lavrov pedig erre játszik rá azzal, hogy megjelenik egy ilyen szovjet pólóban.

Ezután elmondta, hogy Lavrov nem egy ideológus. Ő nem az, aki kiállna valamiféle kommunista elvért, vagy ideológiáért, az orosz külügyminiszter egy diplomata.

Valószínűleg ez egy fricska, egy üzenet, de nem arról árulkodik, hogy Szergej Lavrov a Szovjetunióban hisz, (...) ez egyszerűen az ő üzenetének a része.

50 százalék az esélye, hogy nem születik megállapodás

A szakértő szerint a legvalószínűbb az összes forgatókönyv közül, hogy nem születik megállapodás – aminek az esélyét 50 százalékra taksálta. Arra a kérdésre, hogy egy eredménytelen találkozó esetén Trump betartja-e az újabb orosz szankciókról szóló ígéretét, azt felelte, hogy más irányból közelítené meg ezt a témát: ha Donald Trump meg akarta volna fosztani Ukrajnát az amerikai támogatástól, akkor azt már megtette volna.

Ugyanez igaz a szankciókra is, hogyha Donald Trump másodlagos szankciókat akart volna bevezetni Oroszországgal szemben, – amiért Oroszország még mindig nem tesz eleget az ő diplomáciai erőfeszítéseinek – akkor azt már megtette volna.

– emelte ki Bendarzsevszkij. Úgy folytatta, hogy az amerikai elnök azért nem teszi meg ezeket a lépéseket, mert Ukrajna támogatásának megvonása jó eséllyel Ukrajna katonai összeomlásával járna, és Ukrajna egy partner, egy szövetséges az Egyesült Államok számára. Trump próbál távolságot tartani elődjétől, Joe Bidentől, és azt mondja, hogy ez az ő háborúja, de bizonyos megállapodásokat még maga Trump kötött Zelenszkijjel az első elnöksége során, tehát

Ukrajna igenis amerikai partner.

– hangsúlyozta. Az Egyesült Államok pedig nyilván nem akarhatja a partnerei összeomlását, bukását.