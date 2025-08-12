Ukrajna kisebb előretörést ért el Szumi térségében a Trump–Putyin-csúcs előtt

Trump hétfőn kijelentette: Kijevnek és Moszkvának is területet kell feladnia a háború lezárása érdekében. Hozzátette, hogy az e heti orosz–amerikai megbeszélésekből kiderül majd, hajlandó-e a Kreml vezetője egyezségre jutni, írja a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök újságírók előtt beszél (Fotó: NurPhoto/AFP/Cheriss May)

A vezérkar tájékoztatása szerint az ukrán erők településeket szabadítottak fel a Szumi frontszakaszon.

„Nehéz, de visszatartjuk az ellenséget” – írta Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok a Facebookon, miután kedden Volodimir Zelenszkij elnökkel és a katonai vezetés tagjaival egyeztetett.

A hétfői előretörés a vasárnapi hírre épül, amikor Kijev bejelentette: visszafoglalta Bezsalivka falut. A Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni a Szumi térségbeli ukrán sikereket. A kisebb ukrán nyereségek közben az orosz csapatok hónapok óta nyomulnak nyugat felé a több mint ezer kilométeres frontvonal egyes szakaszain, és szinte naponta foglalnak el új településeket.

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok (Fotó: Facebook/Szirszkij)

Korábban írtunk arról, hogy az orosz hadsereg fontos előrelépést tett a Donyecki Népköztársaságban (DNR) azzal, hogy ellenőrzése alá vonta a Dobropillya felé vezető útszakaszt. Ez a lépés komoly gondot okoz az ukrán fegyveres erőknek a térségben, írja a Life.ru. Putyin egységei megállíthatatlanul törnek előre.

Katonai források szerint az ukrán csapatok „tűzcsapdába" kerültek a térségben. Katonai elemzők szerint Pokrovszk elfoglalása kulcsfontosságú lehet a Donbasz-régióért folytatott harcokban.

Pokrovszk közeli elfoglalásának lehetősége arra ösztönözhette Donald Trump adminisztrációját, hogy felgyorsítsa a tárgyalásokat Oroszországgal – vélik egyes szakértők.

A helyzet továbbra is feszült a térségben, és a harcok folytatódására lehet számítani a közeljövőben.

Reports from many Ukrainian sources of a potentially catastrophic Russian breakthrough toward Dobropilla in Donetsk region, with advance Russian troops cutting off the Dobropilla-Kramatorsk road. Unless stopped rapidly this has the potential to have very serious consequences. pic.twitter.com/EydRGyFpjZ — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 11, 2025

A The Wall Street Journal vezető külügyi tudósítója, Jaroszlav Trofimov szerint számos ukrán forrásból származó jelentések szerint Oroszország potenciálisan katasztrofális előretörést hajthat végre Dobropillya felé, Donyeck megyében.

Az ukrán Deep State online térképes projekt szerint az orosz erők mintegy 200 négyzetkilométert ellenőriznek Szumi megyében, összességében pedig körülbelül 114 ezer négyzetkilométert tartanak megszállás alatt Ukrajna területén.

