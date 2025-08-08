Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Fehér Ház és a Kreml is megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök akár már a jövő héten találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy az orosz–ukrán háború befejezéséről tárgyaljanak. A nemzetközi sajtó most azt találgatja, hol lehet a Trump–Putyin csúcstalálkozó helyszíne.

Trump–Putyin csúcstalálkozó: Budapest lehet a helyszín

Fotó: AFP

A Lenta orosz hírportál arra hívja fel a figyelmet, hogy a Vatikán lehet a tárgyalás helyszíne. Leonid Sevastyanov, az Ortodox Hitűek Világszövetségének vezetője, aki kapcsolatban van XIV. Leó pápával, azt mondta, hogy a Szentszék lehet a csúcstalálkozó helyszíne.

A Vatikán lehetséges helyszín. XIV. Leó pápa meghívása, amelyet [Pietro] Parolin külügyminiszter megerősített, továbbra is érvényben van

– emelte ki.

A The Guardian arra mutat rá, hogy semleges helyszínt találni a csúcstalálkozónak nem biztos, hogy könnyű lesz, tekintve, hogy az orosz elnök ellen 2023-ban nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság, így 125 országban letartóztatás fenyegeti. Mint írják, ez azt jelentheti, hogy a csúcstalálkozót Szaúd-Arábiában vagy Törökországban szervezik meg, ahol már zajlottak tárgyalások Oroszország és Ukrajna között. Ugyanakkor kiemelik: