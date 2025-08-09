A diplomáciai tárgyalás elkerülhetetlen a békéhez vezető úton

Donald Trump Truth Social oldalán jelentette be, hogy augusztus 15-én, Alaszkában találkozik Putyinnal.

Trump és Putyin korábban is találkozott már (Fotó: AFP)

Két óriási ambícióval és tapasztalattal rendelkező politikus ül le egymással szemben – értékelte a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójával kapcsolatos várakozásokat Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője.

A személyes találkozó nem volt számomra soha kérdés

– fogalmazott a szakértő, aki szerint már Trump megválasztásakor nyilvánvaló volt, hogy tárgyalni fog Vlagyimir Putyinnal, ahogy megtette ezt korábban például Kim Dzsongunnal is.

Az amerikai politikában ritka eset, hogy a külpolitika hangsúlyos témának bizonyul az elnökválasztási kampányban, most viszont ez történt, hiszen a gazdaság és az illegális migráció után a megváltozott világrend, vagy ahogy Kiss Rajmund fogalmazott, a „rend nélküli világrend” volt a harmadik legfontosabb kérdés. Donald Trump révén az amerikai közvélemény megismerte az orosz–ukrán háborút, aki a kampány során rendre elmondta az amerikaiaknak, hogy ez nekik, adófizetőknek mennyibe kerül.

Vlagyimir Putyin eddig is tárgyalt, hiszen keveset beszélünk róla, de 2022. március 29-én megszületett a békeszerződés Erdogan török elnök támogatásával, amiben megegyeztek biztonsági garanciákról, Ukrajna semlegességéről, a Krím-félszigetről, az orosz nyelvről, ezt azonban később diplomáciai pletyka szerint Boris Johnson akkori brit miniszterelnök és Joe Biden akkori amerikai elnök megfúrta

– emlékeztetett.

Putyin és Trump tárgyalása biztos, hogy kemény csata lesz, de ismerik egymást, többször találkoztak személyesen, és az is valószínű, hogy többször beszéltek telefonon, mint ahány esetről tudunk – mutatott rá a szakértő, aki szerint valószínűleg már a választás és a beiktatás között is folyt egyeztetés a két politikus között.

Láthatóan kölcsönös tisztelet van a két elnök között, és ez fontos, hiszen kölcsönös tisztelet és bizalom nélkül nem lehet tárgyalni, és ez a tisztelet Donald Trump részéről érezhető Putyin és Hszi Csin-ping kínai elnök felé is.

A nagyhatalmak vezetői tisztában vannak egymással érzékenységeivel, vannak vörös vonalak, és ezeket tiszteletben kell tartani

– hangsúlyozta Kiss Rajmund.