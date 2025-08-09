A diplomáciai tárgyalás elkerülhetetlen a békéhez vezető úton

Donald Trump Truth Social oldalán jelentette be, hogy augusztus 15-én, Alaszkában találkozik Putyinnal.
Két óriási ambícióval és tapasztalattal rendelkező politikus ül le egymással szemben – értékelte a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójával kapcsolatos várakozásokat Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője.
A személyes találkozó nem volt számomra soha kérdés
– fogalmazott a szakértő, aki szerint már Trump megválasztásakor nyilvánvaló volt, hogy tárgyalni fog Vlagyimir Putyinnal, ahogy megtette ezt korábban például Kim Dzsongunnal is.
Az amerikai politikában ritka eset, hogy a külpolitika hangsúlyos témának bizonyul az elnökválasztási kampányban, most viszont ez történt, hiszen a gazdaság és az illegális migráció után a megváltozott világrend, vagy ahogy Kiss Rajmund fogalmazott, a „rend nélküli világrend” volt a harmadik legfontosabb kérdés. Donald Trump révén az amerikai közvélemény megismerte az orosz–ukrán háborút, aki a kampány során rendre elmondta az amerikaiaknak, hogy ez nekik, adófizetőknek mennyibe kerül.
Vlagyimir Putyin eddig is tárgyalt, hiszen keveset beszélünk róla, de 2022. március 29-én megszületett a békeszerződés Erdogan török elnök támogatásával, amiben megegyeztek biztonsági garanciákról, Ukrajna semlegességéről, a Krím-félszigetről, az orosz nyelvről, ezt azonban később diplomáciai pletyka szerint Boris Johnson akkori brit miniszterelnök és Joe Biden akkori amerikai elnök megfúrta
– emlékeztetett.
Putyin és Trump tárgyalása biztos, hogy kemény csata lesz, de ismerik egymást, többször találkoztak személyesen, és az is valószínű, hogy többször beszéltek telefonon, mint ahány esetről tudunk – mutatott rá a szakértő, aki szerint valószínűleg már a választás és a beiktatás között is folyt egyeztetés a két politikus között.
Láthatóan kölcsönös tisztelet van a két elnök között, és ez fontos, hiszen kölcsönös tisztelet és bizalom nélkül nem lehet tárgyalni, és ez a tisztelet Donald Trump részéről érezhető Putyin és Hszi Csin-ping kínai elnök felé is.
A nagyhatalmak vezetői tisztában vannak egymással érzékenységeivel, vannak vörös vonalak, és ezeket tiszteletben kell tartani
– hangsúlyozta Kiss Rajmund.
Most az a legfontosabb, hogy tárgyalnak, és személyesen ők fogják eldönteni, hogy mi fog történni. Joe Biden nem tárgyalt Putyinnal, és a külügyminisztere sem tárgyalt Lavrovval – hívta fel a figyelmet.
Egy személyes találkozás mindig más, mint egy telefonbeszélgetés, még akkor is, ha egyébként ismerjük egymást, és már tárgyaltunk korábban. Különösen fontos ez egy ilyen jelentős ügyben, mint az orosz–ukrán háború
– emelte ki Kiss Rajmund.
Nagy jelentősége van annak is, hogy hol kerül sor a találkozóra, és nagyon úgy néz ki, hogy az Egyesült Arab Emirátusok adhat otthont a tárgyalásnak, legalábbis maga Putyin úgy fogalmazott, hogy több barátunk van, de ők a legesélyesebbek – mondta a szakértő.
A világ két legnagyobb atomhatalmának első számú vezetője találkozik, és mindketten tárgyaltak már sok mindenről. Egyetlen körben nem biztos, de meg fognak egyezni az orosz–ukrán háború lezárásáról. Mindkét félnek ez az érdeke – hangsúlyozta Kiss Rajmund.
Az európai politikusoknak azonban ismét aligha osztanak lapot, ugyanis az esetlegesen a tárgyalóasztalhoz vezető utat Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia elnök, Olaf Scholz volt és Friedrich Merz jelenlegi német kancellár már korábban felégette – vélekedett a szakértő. Ettől függetlenül Trump állítólag tájékoztatta a kiemelt európai partnereit Steve Witkoff különmegbízott moszkvai tárgyalásáról – tette hozzá.
A diplomáciai tárgyalás elkerülhetetlen a békéhez vezető úton
– summázta a Trump és Putyin közti találkozó jelentőségét Kiss Rajmund.