Európa oldalvonalra került, folyamatban a rettegés

Az európai politikusok az elmúlt három évben egymásra licitáltak, hogy ki tudja jobban fűteni az Ukrajnában zajló háborút. Ez a verseny azonban egyúttal azzal is járt, hogy most az oldalvonalra szorulva figyelhetik, ahogy Donald Trump amerikai elnök a békéről tárgyal.

J.D. Vance ismertette Trump tervét

Fotó: KIN CHEUNG / POOL

J. D. Vance amerikai alelnök nemrég Nagy-Britanniában ismertette az elnök béketervét, amit látszólag mind az európai politikusok, mind pedig az ukrán vezetés támogatott.

Ez azonban csak a felszíne a dolgoknak, hiszen a hírek szerint európai oldalról érkezett egy ellenajánlat is, amiről azonban senki nem akarta elárulni, hogy mi is az pontosan.

Trump egyedül találkozik

A J. D. Vance-féle tárgyaláson jelenlévő Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Lengyelország és Finnország egyetértett abban, hogy elérkezett a konfliktus diplomáciai rendezésének ideje. Azt azonban mindegyik résztvevő delegáció hangsúlyozta, hogy Ukrajnának komoly biztonsági garanciákra van szüksége, a területi integritás pedig nem lehet kérdés.

A látszat mögött tehát jól érezhető frusztráció húzódik meg, miután úgy fest, senki nem fogja kikérni a nagy Európa véleményét.

Mind az ukránok, mind pedig az európai országok azt szeretnék egyébként, ha jelen lenne Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalásokon, azonban jelenleg csak Trump és Putyin közötti kétoldalú találkozóról van szó.

Európa erőtlen

Az európai vezetőkön érezhető félelem, senki nem tudja, hogy az amerikai elnök milyen engedményeket tenne Vlagyimir Putyin számára a konfliktus lezárása érdekében, ide értve a területi engedményeket persze.

Az elmúlt három évben azonban az Európai Unió kitartóan dolgozott azért, hogy az ukrán háborút a saját háborújává tegye, így pedig nehéz lenne valaha is elhitetni, hogy komolyan érdekeltek a békében.

Nemrég Ursula von der Leyen, az európai bizottság elnöke, például beleegyezett a vámtárgyalások alkalmával, hogy Európa átveszi a háború finanszírozását és saját pénzből amerikai fegyvereket vásárol majd Ukrajna számára.

A legnagyobb fenyegetés azonban egy estleges megállapodás lenne Európa számára.

Az elhibázott politika miatt ugyanis a tárgyalásból való kimaradás azt is jelenti, hogy az európai érdekeket senki nem fogja képviselni. Így könnyen lehet, hogy a kontinens egy nagy rakás fegyverrel, kifizetetlen számlákkal és haldokló versenyképességgel fog állni egy lezárt konfliktus és egy orosz-amerikai együttműködés előtt.