Európa oldalvonalra került, folyamatban a rettegés

Az európai politikusok az elmúlt három évben egymásra licitáltak, hogy ki tudja jobban fűteni az Ukrajnában zajló háborút. Ez a verseny azonban egyúttal azzal is járt, hogy most az oldalvonalra szorulva figyelhetik, ahogy Donald Trump amerikai elnök a békéről tárgyal.
J. D. Vance amerikai alelnök nemrég Nagy-Britanniában ismertette az elnök béketervét, amit látszólag mind az európai politikusok, mind pedig az ukrán vezetés támogatott.
Ez azonban csak a felszíne a dolgoknak, hiszen a hírek szerint európai oldalról érkezett egy ellenajánlat is, amiről azonban senki nem akarta elárulni, hogy mi is az pontosan.
A J. D. Vance-féle tárgyaláson jelenlévő Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Lengyelország és Finnország egyetértett abban, hogy elérkezett a konfliktus diplomáciai rendezésének ideje. Azt azonban mindegyik résztvevő delegáció hangsúlyozta, hogy Ukrajnának komoly biztonsági garanciákra van szüksége, a területi integritás pedig nem lehet kérdés.
A látszat mögött tehát jól érezhető frusztráció húzódik meg, miután úgy fest, senki nem fogja kikérni a nagy Európa véleményét.
Mind az ukránok, mind pedig az európai országok azt szeretnék egyébként, ha jelen lenne Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalásokon, azonban jelenleg csak Trump és Putyin közötti kétoldalú találkozóról van szó.
Az európai vezetőkön érezhető félelem, senki nem tudja, hogy az amerikai elnök milyen engedményeket tenne Vlagyimir Putyin számára a konfliktus lezárása érdekében, ide értve a területi engedményeket persze.
Az elmúlt három évben azonban az Európai Unió kitartóan dolgozott azért, hogy az ukrán háborút a saját háborújává tegye, így pedig nehéz lenne valaha is elhitetni, hogy komolyan érdekeltek a békében.
Nemrég Ursula von der Leyen, az európai bizottság elnöke, például beleegyezett a vámtárgyalások alkalmával, hogy Európa átveszi a háború finanszírozását és saját pénzből amerikai fegyvereket vásárol majd Ukrajna számára.
A legnagyobb fenyegetés azonban egy estleges megállapodás lenne Európa számára.
Az elhibázott politika miatt ugyanis a tárgyalásból való kimaradás azt is jelenti, hogy az európai érdekeket senki nem fogja képviselni. Így könnyen lehet, hogy a kontinens egy nagy rakás fegyverrel, kifizetetlen számlákkal és haldokló versenyképességgel fog állni egy lezárt konfliktus és egy orosz-amerikai együttműködés előtt.