Újabb fordulat a Trump–Putyin találkozó helyszíne körül!

Ahogy arról az Origo is beszámolt, több orosz lap is arról írt, hogy Donald Trump a héten Oroszországba látogathat, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon. A Trump–Putyin találkozó helyszíne így újabb találgatások középpontjába került.

A Trump–Putyin találkozó helyszíne így újabb találgatások középpontjába került

Fotó: AFP

Később azonban azonban az amerikai sajtó megerősítette, hogy

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója Alaszkában lesz 15-én, pénteken.

A Kommersant orosz lap arra is felhívta a figyelmet, hogy Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója korábban közölte: Moszkva javasolta egy második találkozó megszervezését is, amelyet már orosz területen tartanának meg, de ennek időpontja még nem ismert.