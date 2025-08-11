Hírlevél

Újabb elképesztő fordulat Trump oroszországi látogatása körül!

Újabb fordulat a Trump–Putyin találkozó helyszíne körül!

Különböző hírek röppenek fel a sajtóban. A Trump–Putyin találkozó helyszíne körül újabb találgatások kezdődtek.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, több orosz lap is arról írt, hogy Donald Trump a héten Oroszországba látogathat, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon. A Trump–Putyin találkozó helyszíne így újabb találgatások középpontjába került.

Fotó: AFP

Később azonban azonban az amerikai sajtó megerősítette, hogy

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója Alaszkában lesz 15-én, pénteken. 

A Kommersant orosz lap arra is felhívta a figyelmet, hogy Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója korábban közölte: Moszkva javasolta egy második találkozó megszervezését is, amelyet már orosz területen tartanának meg, de ennek időpontja még nem ismert.

 

