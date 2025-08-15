Az amerikai-orosz kapcsolatok, illetve a korábbi szovjet-amerikai viszony mindig is a világpolitika egyik legfontosabb aspektusát képezték. Az elnöki, illetve főtitkári találkozók gyakran fordulópontot jelentettek, befolyásolva a globális geopolitikai helyzetet. A következőkben áttekintjük a legfontosabb csúcstalálkozókat a hidegháború korától napjainkig. Trump és Putyin mostani találkozója kiemelkedik a korábbi egyeztetések közül.
1961-ben John F. Kennedy és Nyikita Hruscsov bécsi találkozója a feszültség légkörében zajlott. Bár konkrét megállapodások nem születtek, a megbeszélés meghatározta Kennedy későbbi, a Szovjetunióval szembeni keményebb külpolitikai irányvonalát. A találkozó után nem sokkal megkezdődött a berlini fal építése, tovább fokozva a hidegháborús feszültséget. Az enyhülés korszaka ezután kezdődött.
Az 1970-es évek elején Richard Nixon és Leonyid Brezsnyev találkozói a közeledés jegyében zajlottak. A SALT (Strategic Arms Limitation Talks) tárgyalások a nukleáris fegyverek korlátozására irányultak, ami mérföldkőnek számított a hidegháború történetében.
A hidegháború vége felé Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov 1985 és 1988 közötti csúcstalálkozói történelmi jelentőségűek voltak.
A genfi, reykjavíki, washingtoni és moszkvai találkozók során lefektették a hidegháború befejezésének és a nukleáris leszerelésnek az alapjait.
Az INF-szerződés aláírása jelentős lépés volt a nukleáris leszerelés felé, elősegítve a bizalom kiépítését a két ország között.
George H. W. Bush és Borisz Jelcin 1992-93-as találkozói már egy új érát jeleztek. A Szovjetunió felbomlása után a kapcsolatok újradefiniálása volt a cél, beleértve a gazdasági együttműködést és a demokratizálódás támogatását. A 90-es években Bill Clinton és Borisz Jelcin számos alkalommal találkoztak 1993 és 2000 között. Megbeszéléseik fókuszában a NATO bővítése, a balkáni konfliktusok és Oroszország gazdasági reformjai álltak.
George W. Bush és Vlagyimir Putyin kapcsolata 2001 után kezdetben ígéretesnek tűnt, különösen a terrorizmus elleni közös fellépés terén. Később azonban az iraki háború és a georgiai konfliktus feszültségeket okozott.
Barack Obama elnöksége alatt először Dmitrij Medvegyevvel, majd ismét Putyinnal folytatott tárgyalásokat. A kezdeti „Reset" politika célja a kapcsolatok javítása volt, de Ukrajna és Szíria ügyében mélyülő ellentétek jelentkeztek. A mélyülő geopolitikai ellentétek végül a kapcsolatok megromlásához vezettek.
A demokrata elnök alatt mélyült a szakadék Washington és Moszkva között.
Donald Trump első elnöksége alatt az Egyesült Államok és Oroszország közötti kapcsolatok a figyelem középpontjába kerültek, különösen Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozói. A 2018-as helsinki csúcstalálkozón Trump megkérdőjelezte az amerikai hírszerzés következtetéseit az orosz beavatkozásról az amerikai választásokba, és Putyinnal együtt nyilatkozott.
Ezután jött Joe Biden és az idős elnök ideje alatt indult meg az orosz-ukrán háború.
Joe Biden és Vlagyimir Putyin 2021-es genfi találkozója a feszült viszony ellenére is fontos volt. A megbeszélések középpontjában az emberi jogok, a kiberbiztonság és a stratégiai stabilitás álltak. Ezt követően viszont elindult az orosz-ukrán háború, ami tovább rontotta a két ország viszonyát.
Az amerikai-orosz csúcstalálkozók története azt mutatja, hogy a párbeszédre még a legnehezebb időkben is szükség van. Trump és Putyin esetleges találkozója áttörést hozhat a háború alatt minimálisra csökkent kommunikációban, miközben a háborúpárti nyugati országok kimaradnak a világ sorsának alakításából. Visszaüt az elmúlt évek elhibázott politikája.