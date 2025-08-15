Trump és Putyin találkozója elhozhatja a békét, évtizedes problémák oldódhatnak meg

Az amerikai-orosz kapcsolatok, illetve a korábbi szovjet-amerikai viszony mindig is a világpolitika egyik legfontosabb aspektusát képezték. Az elnöki, illetve főtitkári találkozók gyakran fordulópontot jelentettek, befolyásolva a globális geopolitikai helyzetet. A következőkben áttekintjük a legfontosabb csúcstalálkozókat a hidegháború korától napjainkig. Trump és Putyin mostani találkozója kiemelkedik a korábbi egyeztetések közül.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

A hidegháború árnyékában

1961-ben John F. Kennedy és Nyikita Hruscsov bécsi találkozója a feszültség légkörében zajlott. Bár konkrét megállapodások nem születtek, a megbeszélés meghatározta Kennedy későbbi, a Szovjetunióval szembeni keményebb külpolitikai irányvonalát. A találkozó után nem sokkal megkezdődött a berlini fal építése, tovább fokozva a hidegháborús feszültséget. Az enyhülés korszaka ezután kezdődött.

Az 1970-es évek elején Richard Nixon és Leonyid Brezsnyev találkozói a közeledés jegyében zajlottak. A SALT (Strategic Arms Limitation Talks) tárgyalások a nukleáris fegyverek korlátozására irányultak, ami mérföldkőnek számított a hidegháború történetében.

A hidegháború vége felé Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov 1985 és 1988 közötti csúcstalálkozói történelmi jelentőségűek voltak.

A genfi, reykjavíki, washingtoni és moszkvai találkozók során lefektették a hidegháború befejezésének és a nukleáris leszerelésnek az alapjait.

Az INF-szerződés aláírása jelentős lépés volt a nukleáris leszerelés felé, elősegítve a bizalom kiépítését a két ország között.

Az új korszak kezdete

George H. W. Bush és Borisz Jelcin 1992-93-as találkozói már egy új érát jeleztek. A Szovjetunió felbomlása után a kapcsolatok újradefiniálása volt a cél, beleértve a gazdasági együttműködést és a demokratizálódás támogatását. A 90-es években Bill Clinton és Borisz Jelcin számos alkalommal találkoztak 1993 és 2000 között. Megbeszéléseik fókuszában a NATO bővítése, a balkáni konfliktusok és Oroszország gazdasági reformjai álltak.

George W. Bush és Vlagyimir Putyin kapcsolata 2001 után kezdetben ígéretesnek tűnt, különösen a terrorizmus elleni közös fellépés terén. Később azonban az iraki háború és a georgiai konfliktus feszültségeket okozott.