Robert C. Castel: Mitől függ a Trump–Putyin találkozó sikere?

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője az augusztus 15-i, alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó kapcsán kifejtette, hogy a történelmi tapasztalatok segíthetnek annak megértésében, mire lehet számítani. A múlt eseményei azt mutatják, hogy a kétoldalú (bilaterális) tárgyalások általában nagyobb eséllyel zárulnak konkrét eredménnyel, míg a több résztvevős „fecsegőklub” típusú csúcsok gyakran csak közös nyilatkozatok elfogadásával végződnek.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nagy téttel bíró bilaterális találkozók is az esetek mintegy tizedében teljesen eredménytelenek maradnak.

Castel kiemelte, hogy a tárgyalás célját is kulcsfontosságú megvizsgálni. Ha egy előre egyeztetett megállapodást kell aláírni, az eredmény szinte biztos, viszont a bizalomépítésre vagy konfliktus lezárására szervezett találkozók gyakran kudarcba fulladnak. Példaként a 2000-es évekből említett egy trilaterális találkozót:

A Fehér Házban találkozott Clinton elnök az izraeli miniszterelnökkel és a Palesztin autonómia vezetőjével. És mivel nem tudtak megegyezésre jutni, utána kitört ez az úgynevezett második intifáda, amelyik gyakorlatilag egy terrorháború volt.

Az elemző kiemelte, hogy a politikai légkör szintén fontos tényező. Feszült viszonyok között a vezetők gyakran inkább saját közönségüknek küldenek üzenetet, mintsem valódi megoldásra törekedjenek. Castel szerint Donald Trump számára a legfontosabb cél a 2026-os amerikai időközi választások megnyerése lehet, így minden napirendi pontot ebből a szempontból érdemes értelmezni.

Miről lesz szó a Trump–Putyin találkozón?

Lehet itt egy millió téma, ami az asztalra kerül (...) úgy gondolom, hogy a legfontosabb kiindulópont feltenni magunknak a kérdést, hogy mi a két tárgyalófél érdeke? Mik az oroszok érdekei és mik az amerikaiak érdekei?

Elmondta, hogy Trump elnök legfontosabb célja az orosz-ukrán háború lezárása. Az elemző szerint Trump választást akar nyerni Amerikában. Trump és Putyin között az atomfegyver-egyezmény, a Közel-Kelet, Gáza, az iráni atomprogram, Ukrajna kérdése, az orosz–kínai kapcsolat, és a globális energiapiac kérdésköre is terítéken lehet. Az elemző azzal zárta, hogy

Trump a maga bombasztikus és hiperoptimista stílusában kicsit nehezen tudná eladni otthon azt, hogy az égvilágon semmilyen eredmény nem született. Tehát én úgy gondolom, hogy kellő optimizmussal kell néznünk a csúcstalálkozó elé...

