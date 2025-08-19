Hamarosan találkozhat Zelenszkij és Putyin

Tegnap csúcstalálkozó zajlott az amerikai fővárosban. Washingtonba érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett Alexander Stubb finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, valamint Mark Rutte a NATO-főtitkára és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke is.

Washingtonban tárgyaltak az európai vezetők

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zelenszkij ezúttal hajlandó volt öltönyt felvenni a tárgyalásra. Mint ismert, a Fehér Házban óriási botrány keveredett miután a megfelelő öltözet hiányát az amerikai elnök és csapata is szóvá tette korábban. Mind az amerikai elnök mind pedig az ukrán elnök egyetértett abban, hogy igen sikeres megbeszélést folytattak.

Donald Trump még a megbeszélés előtt hangsúlyozta: ennek a háborúnak nem szabadott volna megtörténni és nem is történt volna meg, ha ő lett volna az elnök.

Az európai vezetőkkel való tárgyalás után a résztvevők mindegyike a biztonsági garanciák fontosságáról beszélt.

Donald Trump szerint a konfliktus lezárása nem várhat tovább, hiszen ilyen háborúra a második világháború óta nem volt példa. Ennek okán az elnök elárulta: a találkozó után fel fogja hívni Vlagyimir Putyint és megpróbál egy háromoldalú találkozót összehozni.

A megbeszélésen az ukrán elnök szerint több érzékeny kérdés is előkerült, de sikerült ezekről érdemeben és átfogóan beszélni. Az ukrán elnök egyúttal megköszönte az európai vezetők és az Egyesült Államok támogatását valamint hangsúlyozta: a jelenlévőkön múlik Ukrajna jövőbeli biztonsága.

Az európai vezetők nem voltak elragadtatva Washingtonban

A tárgyalásokról az európai vezetők visszafogottabban nyilatkoztak. A „hajlandók koalíciója” igyekezett hálát mutatni Trump irányába, azonban a szavak mögött érezhető volt egyfajta csalódottság.

A NATO-főtitkár Mark Rutte ugyanakkor optimista felszólalásában kiemelte: szerinte óriási lépés, hogy Amerika szerepet vállal a biztonsági garanciákba, ez önmagában is döntő lehet.

Ursula von der Leyen szerint nemrég Amerika és Európa megkötötték a legnagyobb kereskedelmi megállapodást valaha, most pedig egy célért, a gyilkolás megállításáért kell együtt dolgozni. A német kancellár meglepően kemény hangvételt ütött meg és arról beszélt, hogy a következő találkozás alkalmával még nagyobb nyomást kell helyezni a tűzszünet kérdésére. Merz szerint minden európai ország szeretne egy tűzszünetet látni, lehetőleg a következő tárgyalás eredményeként.